Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.

с чего всё началось

Песков уточнил, что сведения в СМИ носят "предварительный" характер Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает РИА "Новости".

Планы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле

Политика Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Шоу-бизнес Врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк Медики прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Футбол Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.

Общество Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.

Происшествия Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.

Финансы Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.

Общество Сердюков и Васильева стали многодетными родителями Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Технологии В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».

Шоу-бизнес Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой Дарья рассказала о том, что их связывает. Виктория Исакова — одна из самых скрытных российских актрис.

Происшествия На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Происшествия В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Финансы Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Российский МС-21 совершил первый международный полёт Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Политика Зеленский назвал основные задачи на посту президента Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".

Футбол Тренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита» Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».