Политика
АМИТЕЛПланы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле
Песков уточнил, что сведения в СМИ носят "предварительный" характер Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.Коммерсантъвчера в 17:53
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Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния
Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета 11:37
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк
Медики прекратили противоопухолевое лечение российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 11:15
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды
Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.
Матч ТВ 11:51
Общество
Рекламу «кастрации неверных мужей» в Петербурге признали антизаконной
Комиссия Санкт-Петербургского Управления ФАС России признала нарушение федерального закона в рекламе ветеринарной клиники.
REGNUM 08:57
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Финансы
Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть
Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
БИЗНЕС Online 03:19
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Технологии
В Сеть попали порядка 14 млн записей компаний и покупателей
Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
RuNews24.ru 03:48
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском 12:12
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассекретила имя дочки Виктории Исаковой
Дарья рассказала о том, что их связывает. Виктория Исакова — одна из самых скрытных российских актрис.
7Дней.ру 10:30
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Происшествия
В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом
Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
ТАСС 07:25
Финансы
Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов
Объясняется это в том числе высокой кредитной нагрузкой населения, которая в 75% регионов уже превысила пик 2013-2014 годов.
РБК 12:37
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Российский МС-21 совершил первый международный полёт
Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил первый международный полёт из Жуковского в Стамбул, передаёт ТАСС.
RT на русском 06:37
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Футбол
Тренер «Лиона» выделил игру Дзюбы в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».
МК-Спорт 12:11
Общество
Названа неожиданная опасность парацетамола
Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Lenta.ru 06:00
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда
Российская газета 10:00