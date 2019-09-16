Политика

АМИТЕЛАМИТЕЛПланы по интеграции России и Белоруссии подтвердили в Кремле

Песков уточнил, что сведения в СМИ носят "предварительный" характер Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Кремль: план интеграции России и Белоруссии могут представить президентам до конца года

Коммерсантъ07:43

В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии

РИА Новости06:47

Песков: план интеграции России и Белоруссии должен быть представлен лидерам до конца года

ТАСС07:15

В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии

РБК06:53

В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией

RT на русском07:17

В Кремле рассказали о «дорожной карте» объединения России и Белоруссии

URA.Ru07:10

Песков рассказал про план продолжения интеграции России и Беларуси

Российская газета07:23
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Политика

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
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REGNUM 10:13
Политика

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Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео

Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Финансы

Рубль резко подорожал на фоне роста цен на нефть

Рубль резко подорожал к доллару и евро на фоне значительного роста цен на нефть, вызванного атакой дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
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Сообщается, что в Сеть утекли данные 14 миллионов компаний и покупателей оператора фиксальных данных (ОФД) «Дримкас».
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На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале

Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Происшествия

В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом

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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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На Украине бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

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Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной

Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
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Зеленский назвал основные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
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Главный тренер «Лиона» бразилец Силвинью рассказал о подготовке команды к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против российского «Зенита».
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