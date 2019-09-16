Экономика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы. Новые правила будут действовать в рамках частичного объединения экономик. Между тем власти власти двух стран не могут договориться по энергетическим вопросам, в том числе по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъвчера в 17:53
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Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей шоу на «Первом канале»
На своей официальной странице в Facebook "Первый канал" опубликовал тизер нового шоу с участием Ксении Собчак.
VSE42.RU 13 сентября в 10:58
Футбол
Федун не принял отставку главного тренера «Спартака» Кононова
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун отказался принять отставку наставника красно-белых Олега Кононова, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:35
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Культура
Невзоров назвал ту мощную силу Кремля, которая является «гораздо большей опорой режиму, чем всякая Росгвардия»
Невзоров уверен, что они все понимают про несправедливость в обществе и прочие проблемы, но будут стоять за режим до конца: Притом, что все эти люди, они все понимают про несправедливость, про подлость, про Жукова, про Сирию, про Крым, про выборы, про пропаганду.
Ваши новости 05:01
Политика
В ДНР отреагировали на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед депутатами Верховной рады стоит «чрезвычайно сложное задание» — разработать изменения закона об особом статусе Донбасса.
Rusvesna.su вчера в 13:52
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду.
Российская газета 07:56
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре
Газета.Ru 09:40
Кино
Бекмамбетов снял интернет-сериал для Snapchat
VSE42.RU 06:17
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
«АвтоВАЗ» представил новую лимитированную серию LADA #CLUB для семейств Granta, XRay и Largus.
Автоновости дня 05:33
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском вчера в 09:00
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Политика
Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Политика
В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией
Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.
RT на русском 07:17
Общество
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Футбол
Хески считает, что Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу из-за цвета кожи
Бывший нападающий сборной Англии Эмил Хески считает, что цвет кожи влияет на трудоустройство тренеров.
Спорт-Экспресс 08:11
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве
Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Происшествия
Следователь по делу об изнасиловании дознавательницы уволился в Уфе
Аргументы и Факты - Уфа 06:02