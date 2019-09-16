Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить306
с чего всё началось
Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.Коммерсантъвчера в 17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Энергетика
Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии
Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.
Газета.Ru 12:00
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
Три автобуса столкнулись возле остановки на западе Москвы, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Футбол
Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев
Как сообщает пресса, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Произойдет это в первой половине дня.
Телепрограмма 12:43
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Космос
Российским космонавтам могут вернуть оружие
Уралинформбюро 05:46
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Ранее NewsFrol сообщил, что у Анастасии Заворотнюк отек мозга.
NewsFrol 13:29
Армия и оружие
Рябков назвал причину увеличения рисков ядерного конфликта
Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 12:38
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Экономика
Набиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Век 02:35
Космос
Робот Федор вдохновил модельеров на создание новой коллекции
Подмосковье Сегодня 13:33
Политика
СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
По мнению СМИ, Россия якобы начала свою разведывательную деятельность на территории США в начале 2010, когда попыталась завербовать представителей американской элиты, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже вошедшего в избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 12:50
Единоборства
Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве
Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Футбол
Анчелотти: «Наполи» предстоит тяжёлый матч с лучшей командой в Европе
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Чемпионат 13:18
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Кино
«Оно 2» возглавил американский прокат
Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии "Стриптизерши".
Газета.Ru вчера в 13:41
Политика
Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания
Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48