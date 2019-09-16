Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
Коммерсантъвчера в 17:53

Подробнее о событии

Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

Коммерсантъ02:32

Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ru07:40

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвывчера в 20:03

«Лукашенко считает, что Россия скоро развалится»

Московский Комсомолец10:59
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Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

OAnews 01:09
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
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Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк

Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
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Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Политика

Президенты РФ, Ирана и Турции начали трехсторонний саммит по Сирии

ТАСС 12:01
Энергетика

Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.
Газета.Ru 12:00
Происшествия

В Москве столкнулись три автобуса

Три автобуса столкнулись возле остановки на западе Москвы, пострадали шесть человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес

Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»

Телепрограмма 12:05
Происшествия

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Коммерсантъ 12:02
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Финансы

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Футбол

Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев

Как сообщает пресса, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Произойдет это в первой половине дня.
Телепрограмма 12:43
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Космос

Российским космонавтам могут вернуть оружие

Уралинформбюро 05:46
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

РИА Новости 06:05
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Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк

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Армия и оружие

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Безответственные шаги администрации президента США Дональда Трампа повышают риски ядерного конфликта, Москва вынуждена на это реагировать, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 12:38
Армия и оружие

National Interest подозревает Россию в подготовке к войне

Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Экономика

Набиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы

Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Век 02:35
Космос

Робот Федор вдохновил модельеров на создание новой коллекции

Подмосковье Сегодня 13:33
Политика

СМИ сообщили об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

По мнению СМИ, Россия якобы начала свою разведывательную деятельность на территории США в начале 2010, когда попыталась завербовать представителей американской элиты, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже вошедшего в избирательный штаб действующего президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 12:50
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Бой Емельяненко и Кокляева состоится 29 ноября в Москве

Накануне стала известна дата и место проведения поединка между тяжеловесом ММА Александром Емельяненко против Михаила Кокляева.
Sports.ru вчера в 13:40
Футбол

Анчелотти: «Наполи» предстоит тяжёлый матч с лучшей командой в Европе

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
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Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

На Украине бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

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«Оно 2» возглавил американский прокат

Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии "Стриптизерши".
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Политика

Телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания

Украинский телеканал «112 Украина» заявил о возможности прекращения вещания по решению суда.
RT на русском 12:48
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