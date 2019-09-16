Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы. Новые правила будут действовать в рамках частичного объединения экономик. Между тем власти власти двух стран не могут договориться по энергетическим вопросам, в том числе по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Самое важное, что предполагается объединять,— это налоговые системы: предполагается, что в Союзном государстве России и Белоруссии к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

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Объединение России и Белоруссии начнется в декабре

URA.Ru07:40

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РБКвчера в 22:42

Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:58

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

Lenta.ruвчера в 19:42

Программа экономической интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение двух систем

Эхо Москвывчера в 20:03

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

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