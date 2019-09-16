Экономика
Газета.Ru«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Россия и Белоруссия согласовали программу действий по реализации положений договора о создании Союзного государства. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъвчера в 17:53
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Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Финансы
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года
Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Политика
Небензя предупредил о возможных последствиях атаки на Saudi Aramco
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября может перерасти в масштабное региональное противостояние.
Известия 12:28
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Российская газета 07:56
Экономика
Рекламный рынок России растет только за счет интернета
За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб.
Ведомости 07:01
Политика
Путин отметил роль Ирана в сирийском урегулировании
Говоря про СВПД, Рухани отметил попытки американцев разрушить эту договоренность и добавил, что Россия может играть очень важную роль в этом формате.
Российская газета 11:20
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Украинский суд принял решение против «пророссийского» телеканала
Шестой апелляционный суд Киева отклонил апелляцию украинского телеканала «112 Украина», который власти обвиняют в трансляции пророссийских позиций, по решению о лишении его лицензии.
Lenta.ru 11:20
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Радин, который первым рассказал, что у актрисы опухоль головного мозга, сообщил, что семья Заворотнюк попросила не комментировать ее состояние.
АБН 11:52
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 10,8%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,79% - до $66,72 за баррель.
ТАСС 08:30
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Политика
СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.
РБК 12:03
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Общество
Весов ждут новые знакомства, а Дев – ответственные поступки
С начальством велите себя достойно, а все наболевшие вопросы обсуждайте на месте. ♍️ Дева День потребует быстрых реакций, ответственных поступков и готовности вести за собой других.
Первоисточник Сыктывкар 13 сентября в 13:00
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Авто
Стало известно, когда появится Lada 4x4 с новым салоном
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на собственные источники внутри компании, у обновленной «Нивы» появится новая центральная консоль с иной приборной панелью, другое рулевое колесо, а также немного измененные кресла и задний диван с тремя подголовниками.
Motor 11:19
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
У Шарлия диагностирована травма мягких тканей передней поверхности правого бедра, а у Гогуа повреждение одной из приводящих мышц правого бедра, говорится в твиттере красно-синих.
Советский спорт 12:04
Экономика
Американским богачам предсказали потерю сотен миллиардов долларов
Богатейшие американцы могут потерять сотни миллиардов долларов за несколько десятилетий, если в стране будет действовать налог на богатство, который предложила ввести кандидат в президенты Элизабет Уоррен, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 12:29
Шоу-бизнес
Эрика Герцег без трусиков украсила обложку журнала Maxim
31-летняя солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег украсила обложку октябрьского номера мужского издания Maxim.
Paparazzi.ru 14 сентября в 08:09
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31