Экономика
МонаВистаНазваны детали экономической интеграции России и Белоруссии
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъ15 сентября в 17:53
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Россия и Белоруссия намерены к 2021 году перейти на единые налоговый и гражданский кодексы
Эхо Москвывчера в 07:07
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:12, Вашингтон
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Megaobzor.com вчера в 10:09
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Технологии
Около 14 млн записей покупателей и компаний оказались в Сети
Сервер ОФД «Дримкас» управлялся оператором фискальных данных (ОФД). Сейчас они проверяют данные об атаке на сервер и утечке.
Astera вчера в 06:23
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
Коммерсантъ вчера в 23:12
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Шоу-бизнес
У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения
У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
Donday.ru вчера в 09:45
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 06:23
Волейбол
Российские волейболисты одержали очередную победу на чемпионате Европы
Мужская сборная России по волейболу одержала четвертую победу на чемпионате Европы. На этот раз наша сборная обыграла команду Финляндии.
Вести.Ru вчера в 13:17
Происшествия
Повлияли обыски: бабушка юриста штаба Навального умерла от инфаркта
Бабушка юриста штаба Алексея Навального Валентина Тараканова скончалась в Воронеже на 80 году жизни от инфаркта, сообщил в Twitter глава Фонда борьбы с коррупцией.
МР7.ру вчера в 15:11
Политика
Рухани об атаках на НПЗ Саудовской Аравии: народ Йемена защищает себя
Народ Йемена из-за потока оружия, который ежедневно поступает в Саудовскую Аравию и используется против него, вынужден был ответить.
Парламентская газета вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые рассказала, что едва не умерла при родах
Bimru.ru вчера в 05:37
Авто
Где продаются самые дешевые подержанные авто в России
МедиаПоток 15 сентября в 06:01
Политика
Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
Lenta.ru 00:36
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
ЖКХ
ФАС выступила против счётчиков тепла в квартирах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против обязательной установки счётчиков тепла в новостройках, заявил замглавы ведомства Виталий Королёв.
News.ru вчера в 22:00
Политика
Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.
Вести.Ru вчера в 14:39
Общество
Названы российские города-лидеры по оттоку молодежи
Молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет задавали вопрос о планируемом переезде для поиска лучшей жизни и предлагали назвать город.
Известия 00:59
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11