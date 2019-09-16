Экономика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы. Новые правила будут действовать в рамках частичного объединения экономик. Между тем власти власти двух стран не могут договориться по энергетическим вопросам, в том числе по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъвчера в 17:53
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Шоу-бизнес
Юлия Меньшова раскрыла секрет своей молодости
Юлия Меньшова раскрыла секрет своего внешнего вида. Поклонники часто отмечают, что артистка выглядит заметно моложе реального возраста.
OAnews 13:54
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU вчера в 17:33
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Энергетика
Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
Вести.Ru 17:12
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Общество
Дождливая октябрьская погода придет в Московский регион на этой неделе
Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».
РИАМО 05:01
Шоу-бизнес
Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале
Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
В результате проведенного исследования выяснилось, что самые дешевые подержанные автомобили находятся в Курганской области, средняя цена легкового автомобиля с пробегом составляет 313,2 тыс. рублей.
32CARS.ru 14 сентября в 16:59
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Шоу-бизнес
Онколог отверг версию, что здоровью Заворотнюк навредило омоложение стволовыми клетками
Радио Комсомольская правда 09:49
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Ведомости вчера в 16:51
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 18:50
Шоу-бизнес
Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой
Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».
АБН 17:20
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
На чемпионате мира в Пекине состоялся финальный матч между сборными Испании и Аргентины.
NewInform вчера в 17:18
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 10:09
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Армия и оружие
Рябков перечислил повышающие риск ядерного конфликта действия США
Безответственное поведение администрации президента США Дональда Трампа повышает риски ядерного конфликта, заявил в понедельник заместитель главы МИДа Сергей Рябков в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
РБК 14:41
Космос
Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году
В России к 2040 году планируют реализовать программу освоения Луны, которая будет состоять из трех этапов.
ТК Звезда 14 сентября в 17:44
Происшествия
Михаэля Шумахера выписали из больницы
Комсомольская правда 05:33