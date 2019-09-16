Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.

с чего всё началось

Сведения СМИ о программе экономической интеграции России и Белоруссии носят «сугубо предварительный характер». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали новости об интеграции России и Белоруссии

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