Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаВ Кремле прокомментировали новости об интеграции России и Белоруссии

Сведения СМИ о программе экономической интеграции России и Белоруссии носят «сугубо предварительный характер». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Кремль: план интеграции России и Белоруссии могут представить президентам до конца года

Коммерсантъ07:43

В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии

РИА Новости06:47

История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

ТАСС13:28

В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии

РБК06:53

В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией

RT на русском07:17

В Кремле рассказали о «дорожной карте» объединения России и Белоруссии

URA.Ru07:10

Песков рассказал про план продолжения интеграции России и Беларуси

Российская газета07:23
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Футбол

Роналду расплакался, когда ему показали видео с его покойным отцом

Sport24.ru 02:24
Политика

Пентагон рекомендовал ответить на атаку на Saudi Aramco сдержанно

Министерство обороны США выступает за сдержанный ответ на атаки на нефтяные предприятия, принадлежащие саудовской компании Saudi Aramco.
Московский Комсомолец 22:51
Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Политика

Захарова высмеяла сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала предвыборными "фантастическими историями" сообщения американских СМИ о том, что российские дипломаты в зданиях посольств РФ в Мэриленде и Нью-Йорке тайно "хакнули" и использовали оборудование ФБР для слежки и получения секретной информации.
Газета.Ru 16:31
Происшествия

Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд

Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Газета.Ru 11:51
Политика

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Происшествия

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту изнасилования врача

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".
РИА Новости 23:16
Политика

Ведущий Габуния назвал смелостью оскорбление в адрес Путина

Скандальный грузинский телеведущий Георгий Габуния рассказал, что оскорбил в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина потому, что "не хочет быть трусом", передает сайт mk.ru.
Газета.Ru 14:23
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Волейбол

Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу

Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность

Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб

Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 07:52
Кино

«Игра престолов» получила премию «Эмми» за спецэффекты

«Игра престолов» в седьмой раз была отмечена за лучшие спецэффекты. Телесериал занял первое место по числу наград за спецэффекты.
Культуромания 07:41
Шоу-бизнес

Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк

Lenta.ru 16:33
Энергетика

АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Здоровье

В препарате от изжоги Zantac обнаружен канцероген

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов объявило, что в Zantac был найден элемент N-нитрозодиметиламин (NDMA).
ГЛАС.RU 03:30
Политика

МС-21 совершил первый международный полет

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул.
Известия 07:14
Происшествия

Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине

Газета.Ru 22:34
Политика

Суд в Гааге согласился рассмотреть доводы РФ по делу ПриватБанка

Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть представленные Россией доводы о незаконном приобретении украинским ПриватБанком активов в Крыму.
News.ru 15:41
Футбол

Черевченко озвучил задачу «Арсенала» на сезон

Туляки в квалификации турнира дважды уступили «Нефтчи». Специалист также озвучил цель команды на сезон.
Sportbox.RU 18:30
Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ 18:07
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК 14:04
Единоборства

Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн

Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
Чемпионат 14 сентября в 03:14
Политика

Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Происшествия

Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Армия и оружие

Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
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