Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы. Новые правила будут действовать в рамках частичного объединения экономик. Между тем власти власти двух стран не могут договориться по энергетическим вопросам, в том числе по налоговому маневру в нефтяной сфере.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.
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Россия и Белоруссия перейдут на единый Налоговый кодекс

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URA.Ru07:40

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РИА Новостивчера в 23:58

СМИ узнали детали плана объединения экономик России и Белоруссии

РБКвчера в 22:42

Появились подробности экономической интеграции России и Белоруссии

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