Экономика
Газета.RuВ Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы. Новые правила будут действовать в рамках частичного объединения экономик. Между тем власти власти двух стран не могут договориться по энергетическим вопросам, в том числе по налоговому маневру в нефтяной сфере.
Читать в источнике
Оценить327
с чего всё началось
Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.Коммерсантъвчера в 17:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 22:07, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Экономика
Набиуллина поддержала новый вариант пенсионной системы
В конце августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что проект закона о новой системе пенсионных накоплений разработан на основе ранее обсуждавшегося законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), однако системе решено дать другое название.
Век 02:35
Киберспорт
RAMZEs перешёл из Virtus.pro в Evil Geniuses
Metaratings 09:46
Культура
Петербуржцы увидели «Сны Спящей красавицы»
Невские Новости 09:06
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Спорт
Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
РИА Новости 20:24
Здоровье
В стране заканчивается лекарство для ВИЧ-инфицированных
В стране заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам.
Авторадио 11:40
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Финансы
Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии
После атаки на НПЗ Саудовская Аравия сократила почти вдвое добычу нефти.
Газета.Ru 12:00
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Общество
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Экономика
Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией.
РБК 07:32
Космос
Следующий пуск ракеты «Союз» с космодрома «Куру» намечен на 17 декабря
Аргументы и Факты вчера в 21:41
Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
Нева Спорт 20:00
Гаджеты
AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления
Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.
Ferra 08:17
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Футбол
«Вест Хэм» в меньшинстве удержал ничью в матче с «Астон Виллой»
Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась вничью — 0:0. На 67-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин показал вторую жёлтую карточку защитнику «Вест Хэма» Артуру Масуаку, после чего лондонская команда осталась в меньшинстве.
Чемпионат 16:51
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45