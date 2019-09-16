Предметные переговоры по программе на президентском и правительственном уровне шли с весны 2019 года (проект в виде «обновления Союзного государства» инициировал в декабре 2018 года Дмитрий Медведев), президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно давал понять (не всегда в позитивном ключе), что речь идет о достаточно серьезных шагах двух государств.

с чего всё началось

Стали известны детали плана по экономической интеграции России и Белоруссии. Он подразумевает создание единых Налогового и Гражданского кодекса, а также ещё ряд шагов. Переговоры, посвящённые этой теме, ведутся не первый месяц.

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