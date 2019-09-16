Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией

Как напомнил представитель Кремля, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге поручили правительствам доработать план действий по интеграции экономик двух государств.
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с чего всё началось

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только

Россия и Белоруссия намерены в 2021 году перейти на единый Налоговый кодекс и не только “Ъ” ознакомился с программой экономической интеграции России и Белоруссии, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.
Коммерсантъвчера в 17:53

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Кремль: план интеграции России и Белоруссии могут представить президентам до конца года

Коммерсантъ07:43

В Кремле прокомментировали сообщения об интеграции России и Белоруссии

РИА Новости06:47

Песков: план интеграции России и Белоруссии должен быть представлен лидерам до конца года

ТАСС07:15

В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии

РБК06:53

В Кремле рассказали о «дорожной карте» объединения России и Белоруссии

URA.Ru07:10

В Кремле прокомментировали данные о программе интеграции с Белоруссией

RT на русском07:17

В Кремле прокомментировали интеграцию России и Белоруссии

Московский Комсомолец07:05
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Экономика

Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр

По словам Лукашенко, налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией, стал причиной уменьшения поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.
РБК 07:32
Политика

Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
Аргументы недели 07:02
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru вчера в 03:55
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Экономика

Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году

Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 13 сентября в 07:12
Гаджеты

Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети

News.ru 03:41
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начались тяжелые осложнения

У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика

Журналист Габуния назвал причину ругани в адрес властей РФ

Скандальный грузинский тележурналист Георгий Габуния рассказал, почему позволил себе нецензурную брань в адрес российских властей в прямом эфире.
Московский Комсомолец 06:35
Происшествия

В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

Интерфакс 07:14
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 05:06
Армия и оружие

Рухани обвинил США во вмешательстве в дела Йемена

Президент Ирана Хасан Рухани обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве во внутренние дела Йемена, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 04:26
Шоу-бизнес

Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк

Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Политика

В ЛНР обострилась борьба за власть

«Корнет был не удовлетворен тем, что власть на оккупированной части Луганской области в результате перешла не к нему, а к бывшему главе МГБ ЛНР Пасечнику», — говорится в материале.
Lenta.ru 06:58
Политика

В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих

Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Футбол

Массимо Каррера. 16 сентября — на YouTube-канале «СЭ»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера на неделе побывал в Москве. Итальянец дал большое интервью «СЭ».
Спорт-Экспресс вчера в 09:30
Гаджеты

Игровая мышь Logitech G604 Lightspeed поддерживает разные режимы беспроводного подключения

Компания Logitech представила новую беспроводную игровую мышь G604 LIGHTSPEED, которая может похвастаться сразу несколькими аспектами.
Игромания.ру 06:18
Происшествия

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Кино

Умер артист «Ленкома» Юрий Колычев

ТАСС 07:00
Политика

Путин прибыл в Анкару на саммит по Сирии

RT на русском 06:55
Происшествия

В Москве подростки жестоко избили девушку «на камеру»

В Москве толпа подростков жестко избила девушку, сняла сцену на видео и выложила в интернет.
Российская газета 05:10
Музыка

Чиновница пожаловалась на Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте

Чиновница из управления Министерства культуры России по Южному федеральному округу пожаловалась на лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова в полицию за мат на концерте.
Пятый канал 07:29
Политика

В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса

Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:30
Происшествия

Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве

Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Общество

С 1 октября в России изменятся правила ухода в отпуск

Все в общем просто, отмечает Рамблер. C 1 октября заявление будет иметь юридическую силу, если будет отправлено по электронной почте.
Радио Комсомольская правда 01:58
Происшествия

Шумахера выписали из клиники в Париже после экспериментального лечения

РИА Новости 05:14
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Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
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Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом

В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.
Вечерняя Москва 06:38
Политика

Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Общество

Кардиолог назвал самые опасные позы для сна

Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
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