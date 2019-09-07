Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся.

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной

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