Кремль прокомментировал состоявшийся сегодня обмен задержанными с Украиной. Официальные списки участников обмена пообещали опубликовать позже. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обмен можно считать состоявшимся.

В Кремле прокомментировали обмен задержанными с Украиной

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