Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе, после чего можно будет делать выводы. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

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