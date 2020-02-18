Политика

BFM.ruBFM.ruВ Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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с чего всё началось

В Кремле надеются, что вскоре удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе

Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе, после чего можно будет делать выводы. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС05:13

Подробнее о событии

В Донбассе произошли столкновения между ЛНР и Украиной

RT на русском09:32

В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе

РИА Новости04:48

Кремль прокомментировал новые обстрелы в Донбассе

Известия05:31

В Кремле надеются, что вскоре удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе

ТАСС05:13

В Кремле отреагировали на столкновения в Донбассе

Газета.Ru04:54

Кремль отреагировал на обстрелы в Донбассе

Lenta.ru04:50

В Кремле выразили надежду на прояснение деталей столкновений в Донбассе

РБК05:43
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
Армия и оружие

В ЛНР рассказали о потерях в результате провокации ВСУ

REGNUM 06:47
Происшествия

Коронавирусом заразился еще один россиянин

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Вести.Ru 08:45
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
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Экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов

Astera вчера в 15:50
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована в Москве

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована в Москве.
Российская газета 09:16
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Политика

Минэнерго: «Северный поток-2» будет достроен до 2021 года

Американский президент Дональд Трамп в конце декабря прошлого года подписал оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета 09:38
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Интерфакс 04:48
Политика

Москва выдвинула условие для второй встречи Путина и Зеленского

Министр рассказал, что на парижском саммите именно по настоянию президента Украины Владимира Зеленского было согласовано разведение сил и средств в трех новых пунктах (вместо предварительно одобренного всеми разведения по всей линии соприкосновения): «Эти три конкретных пункта до сих пор согласовываются».
Ведомости вчера в 16:26
Финансы

Сбербанк временно повышает максимальную ставку розничных вкладов

Сбербанк в среду повысит максимальную ставку розничного вклада вопреки рынку, следует из сообщения банка.
Ведомости 06:40
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:07
Экономика

Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Наша версия вчера в 00:09
Футбол

Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Rambler News Service 04:43
Общество

Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Общество

На Украине запретили показывать фильм с Зеленским

Госкино Украины в 2019 году запретило к показу на территории страны пять фильмов, в том числе фильм "Восемь первых свиданий", в котором снималась российская актриса Екатерина Варнава, внесенная в список лиц, представляющих угрозу для безопасности Украины.
Российская газета 10:13
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
RT на русском вчера в 15:20
Космос

В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты

На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Goroday.ru вчера в 15:03
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa вчера в 12:59
Общество

Газпром покинули два члена команды Миллера

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
REGNUM 00:35
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
РИА Новости вчера в 21:37
Биатлон

Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира

26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Спорт день за днем 08:57
Армия и оружие

США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу

США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:07
Космос

Обнаружено странное движение газа в центре Млечного Пути

Очень вероятно, что в центре вращения находится черная дыра с массой порядка 100 тысяч солнечных.
Популярная механика вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Месяц после родов: Эшли Грэм показала растяжки на животе

Модель продемонстрировала растяжки, которые остались на животе после беременности.
Salt Mag 04:33
Экономика

Суд отказал ЦБ в аресте активов экс-руководителей Минбанка

ЦБ просил наложить арест на имущество, принадлежащее на праве собственности, и на средства на счетах банка 19 ответчиков, включая бенефициара банка Абубакара Арсамакова, сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Коммерсантъ 08:34
Общество

Россиян предупредили о похолодании в марте

В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Газета.Ru вчера в 02:30
Игры

Empire of Sin от студии Джона Ромеро выйдет осенью — релиз перенесли

Студия Romero Games, основанная создателем Doom Джоном Ромеро, перенесла дату релиза Empire of Sin.
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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Космос

Американский космический корабль Cygnus стартовал к МКС

Американская ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала с космодрома на острове Уоллопс в штате Вирджиния (США), сообщает NASA в Twitter.
Коммерсантъ 15 февраля в 17:30
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