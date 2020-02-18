Политика
BFM.ruВ Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Кремль надеется, что в ближайшее время удастся прояснить детали боестолкновения в Донбассе, после чего можно будет делать выводы. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ТАСС05:13
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