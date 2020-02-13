Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*. «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
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В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

RT на русском05:07

Песков напомнил, что Путин в свое время уже поручал проверить расследование дела «Сети»

Интерфакс05:00

В Кремле заявили, что Путин поручил проверить дело «Сети»

URA.Ru04:40

Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу «Сети»*

РИА Новости04:57

Песков: В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку осужденных по делу «Сети»

Эхо Москвы04:54

Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

ТАСС04:58

В Кремле ознакомились с требованиями ученых отменить приговор по делу «Сети»*

Газета.Ru04:39
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Общество

Госдума упрощает процедуру банкротства для малоимущих должников

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру банкротства для малоимущих должников, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт 08:26
Кино

Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате

News.ru 09:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Путин пообещал сохранить понятия «папа» и «мама» в России

Однополые браки в России не будут узаконены, браком по-прежнему будет признаваться только союз мужчины и женщины.
РБК 09:01
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Вести.Ru 11 февраля в 01:31
Футбол

Гвардиола рассказал, почему его могут уволить из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его могут уволить, если команда проиграет мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов.
REGNUM 07:18
Происшествия

Под Псковом при ДТП погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Газета.Ru 03:53
Наука

Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга

Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
ToDay News Ufa 10 февраля в 05:45
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

В правилах не уточняются действия страховщиков, которым будут сообщать об аннулировании карты. Новые поправки заработают с 8 июня 2020 года.
Государственные Вести вчера в 06:20
Политика

Bloomberg: Путин пытался убедить Лукашенко создать сверхдержаву

Два кремлевских чиновника рассказали, что план, А заключался в том, чтобы убедить президента Беларуси Александра Лукашенко создать сверхдержаву, объединив РФ и Беларусь.
БИЗНЕС Online вчера в 06:51
Общество

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.
РБК 02:04
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru 05:54
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Ведомости 06:54
Биатлон

Мартен Фуркад ответил на критику российской олимпийской чемпионки

Победитель семи розыгрышей Кубка мира по биатлону в общем зачете Мартен Фуркад прокомментировал интервью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой «Советскому спорту».
РБК 09:46
Наука

Лазер помог удешевить графен для носимой электроники

Лазерно-индуцированный графен был впервые получен в 2014 году и считается перспективным материалом для носимой электроники, так как элементы из него в виде проводящих узоров можно создать на гибкой полимерной поверхности.
Индикатор 06:14
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Общество

Правила перевозки багажа в поездах могут изменить

Министерство транспорта предложило уравнять пассажиров верхних и нижних полок в правах по перевозке багажа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика

Совбез ООН принял резолюцию по Ливии

Совбез ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги берлинской конференции по Ливии, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика

Министр юстиции Нидерландов признал жалобы информаторов

Из письма явствует, что жалобы на цензурирование докладов систематически не принимались всерьёз.
REGNUM 01:57
Космос

Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам

Газета Кемерова вчера в 21:55
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая вывела в свет 17-летнего сына от Андрея Кончаловского

Среди гостей был и повзрослевший сын пары Петра.
ГлобалМСК.ру 06:50
Происшествия

Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 07:09
Кино

Новосибирцы посмотрели новый фильм «Лёд 2» и поделились впечатлениями

Вести Новосибирск 06:58
Шоу-бизнес

Панкратов-Черный рассказал, какую пенсию он получает

Аргументы и Факты 06:16
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Ранее Жуков был осужден на три года условно за призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, приговор вступил в силу.
BFM.ru 09:55
Происшествия

Суд не принял иск к сбежавшей из карантина в Петербурге пациентке

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города иск к сбежавшей из карантина Алле Ильиной.
РБК 07:11
Экономика

Правительство одобрило покупку пакета акций Сбербанка у ЦБ

Правительство одобрило изменения в законодательство о покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 07:24
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