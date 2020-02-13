Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*. «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
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Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Международная организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) выступила с заявлением, в котором обвинила полузащитника казанского «Рубина» Дмитрия Тарасова в расизме и призвала РФС принять жесткие меры против спортсмена.
Шоу-бизнес
Дженнифер Энистон приняла участие в смелой фотосессии
На обложке Энистон позирует в кожаной куртке на голое тело и черных трусах с высокой талией. На всех снимках видна идеальная фигура актрисы.
Экономика
Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов России Антон Силуанов назвал стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка правительством у ЦБ.
Футбол
Соболев рассказал о срыве перехода в клуб из АПЛ
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске задержали мужчину, который оставил своих несовершеннолетних сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте Следственного комитета.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Теннис
Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Общество
Житель Минска поругался с продавщицей, попросившей говорить на русском
Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Футбол
«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски интересовались российским защитником Игорем Дивеевым до его перехода в ЦСКА.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
Авто
Названы сроки запуска в России нового Haval H5
Информация о начале сборки внедорожников Haval H5 появилась в конце октября 2019 года.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24".
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Армия и оружие
Модернизированные ракетные корабли «Овод» усилят Камчатку
Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.
Наука
Стало известно, как долго коронавирус живет на предметах
Ученые изучили, как долго коронавирус живет на предметах, сообщает РИА Новости.