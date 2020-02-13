Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*. «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
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Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу «Сети»*

РИА Новости04:57

Песков напомнил, что Путин в свое время уже поручал проверить расследование дела «Сети»

Интерфакс05:00

Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

ТАСС04:58

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

RT на русском05:07

Песков: В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку осужденных по делу «Сети»

Эхо Москвы04:54

В Кремле заявили, что Путин поручил проверить дело «Сети»

URA.Ru04:40

В Кремле ознакомились с требованиями ученых отменить приговор по делу «Сети»*

Газета.Ru04:39
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Газета.Ru 05:54
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Силуанов огласил стоимость покупки контрольного пакета акций Сбербанка

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Vprognoze.ru вчера в 15:25
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Газета.Ru 06:23
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Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

РИА Новости 04:35
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Даниил Медведев: Играл недостаточно хорошо, чтобы победить

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение в стартовом матче в Роттердаме.
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Рассекречены документы об освобождении Будапешта

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СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 11 февраля в 10:21
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Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в фейсбуке на то, что в одном из минских магазинов кассирша потребовала, чтобы он говорил не на белорусском языке, а на русском.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
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Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Газета.Ru 04:04
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«Монако» рассматривал Дивеева до его перехода в ЦСКА

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски интересовались российским защитником Игорем Дивеевым до его перехода в ЦСКА.
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Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

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Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости.
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Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
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Фуркад жестко ответил Резцовой на обвинения в применении препаратов

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Названы сроки запуска в России нового Haval H5

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В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

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Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Ушел из жизни легендарный разведчик Алексей Ботян, спасший Краков от уничтожения в 1945 году, передает телеканал "Россия 24".
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Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

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Стало известно, как долго коронавирус живет на предметах

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