Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*. «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
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Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Политика
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике
Американская певица Майли Сайрус случайно оголила грудь перед фотографами. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.
Происшествия
Нападение пассажирки на московского таксиста попало на видео
Видео истерики пассажирки опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 12 февраля.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Экономика
В Татарстане подешевели дачи и подорожали загородные дома
Средняя стоимость загородной недвижимости в стране составила 23209 рублей за квадратный метр, оставшись на том же уровне, что и годом ранее.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Кино
Режиссер «Холопа» снимет сериал по книге Дмитрия Глуховского
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Гаджеты
Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Mi 10
Китайская компания Xiaomi официально представила линейку новых флагманских смартфонов Mi 10, трансляция мероприятия велась на странице компании в Weibo в четверг, 13 февраля.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Политика
Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине
Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
Госдума приняла закон о единых денежных выплатах солдатам-срочникам
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о единых денежных выплатах военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей в качестве оклада, надбавок за выполнение связанных с риском для жизни задач и за работу со сведениями, представляющими гостайну.
Общество
У россиян на лайнере Diamond Princess не нашли коронавирус
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Экономика
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.