Энергетика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке. По его словам, не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, произошедшему накануне.
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В Кремле отказались реагировать на обвал нефти

Lenta.ru06:06

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

РИА Новостивчера в 05:58

Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

РБКвчера в 05:30

Песков призвал «не придавать апокалиптическую окраску» обвалу цен на нефть

Коммерсантъвчера в 05:45

Кремль призвал не придавать апокалиптическую окраску обвалу майских фьючерсов на нефть

ТАССвчера в 05:33

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Газета.Ruвчера в 05:33

В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы

RT на русскомвчера в 05:46
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В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

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В Воронежской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

Двадцать пять новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 236, сообщает правительство региона.
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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

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ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию

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СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте

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Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
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Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
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Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Культовый ВАЗ-2101 празднует 50-летний юбилей

Первый седан ВАЗ-2101, ставший одним из самых популярных автомобилей в СССР, сошел с конвейера 19 апреля 1970 года.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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США проиграли в «нефтяной войне» — эксперт

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия «добились своего» — американская нефть больше никому не нужна, и всей сланцевой индустрии в США угрожает скорое обрушение, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан 21 апреля в комментарии для Investing.com.
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Экономика

СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования

Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости».
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Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая

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В финал на Уэмбли спартаковцев не пустил мужчина в черном, имя которого Коррадо на долгие годы стало нарицательным, пусть правильнее было бы называть этого португальского судью не Корадо, а Короаду (так произносится его фамилия).
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