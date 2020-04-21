Энергетика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке. По его словам, не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, произошедшему накануне.
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Комментарии
Происшествия
Полицейским разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Полиция может получить право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, а кроме того – стрелять в случае любой опасности.
Вести.Ru 06:24
Общество
В Минздраве не увидели пика заболеваемости коронавирусом в РФ
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что пик по заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, еще не достигнут.
Московский Комсомолец 05:11
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Космос
Калининградцы заметили в небе десятки спутников
Клопс 20 апреля в 16:51
Политика
В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
Культура
Шоу «Дом культуры и смеха» выйдет на телеканале «Россия» уже 23 апреля
Ревизор.ру вчера в 06:07
Авто
В России попали под отзыв автомобили Mercedes-Benz
По кампанию подпадают транспортные средства, изготовленные с мая по ноябрь 2018 года Как уточняет пресс-служба бренда, причиной для отзыва данных Mercedes-Benz G-класса послужили жгуты электропроводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом.
Тарантас Ньюс вчера в 05:51
Происшествия
В Воронежской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом
Двадцать пять новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 236, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:15
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Политика
ВЦИОМ спрогнозировал голосование по поправкам в Конституцию
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Аргументы и Факты 04:16
Происшествия
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте
СК организовал проверка по факту жестокого обращения с ребенком в Копейском социально-реабилитационном центре.
Российская газета 05:04
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru 05:32
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Авто
Культовый ВАЗ-2101 празднует 50-летний юбилей
Первый седан ВАЗ-2101, ставший одним из самых популярных автомобилей в СССР, сошел с конвейера 19 апреля 1970 года.
Политическая Экспертиза 19 апреля в 11:35
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
США проиграли в «нефтяной войне» — эксперт
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 20:33 — REGNUM Россия и Саудовская Аравия «добились своего» — американская нефть больше никому не нужна, и всей сланцевой индустрии в США угрожает скорое обрушение, заявил эксперт нефтяного рынка Барани Кришнан 21 апреля в комментарии для Investing.com.
REGNUM вчера в 13:33
Экономика
СМИ узнали о планах снизить пошлины на ввоз сырья и оборудования
Правительство России намерено предложить партнерам по Таможенному союзу (ТС — Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снизить или даже отменить пошлины на ввоз некоторых видов сырья и промышленного оборудования, сообщает со ссылкой на свои источники газета «Ведомости».
РБК 05:58
Экономика
Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Общество
Правительство Украины хочет продлить карантин минимум до 11 мая
Кабинет министров Украины намерен продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом смягчить некоторые меры, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
РИА Новости 02:20
Политика
Украина может получить от ЕС более €1 млрд — Порошенко
Киев, 22 апреля 2020, 08:26 — REGNUM Евросоюз может выделить Украине свыше €1 млрд макрофинансовой помощи на преодоление последствий пандемии коронавируса, сообщил бывший президент Украины Пётр Порошенко 21 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 01:26
Футбол
«Все молча смотрели в пол и ничего не понимали». Как убивали «Спартак» 27 лет назад
В финал на Уэмбли спартаковцев не пустил мужчина в черном, имя которого Коррадо на долгие годы стало нарицательным, пусть правильнее было бы называть этого португальского судью не Корадо, а Короаду (так произносится его фамилия).
Советский спорт 00:00
Технологии
Крымский вирусолог дал прогноз развитию COVID-19 летом и осенью
Ученый предположил, что в летние месяцы распространение вируса замедлится, так как коронавирусы боятся солнечного ультрафиолета, а осенью может снова ускориться, поскольку условия для его развития вновь станут более комфортными.
Российская газета 04:00
Общество
В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Армия и оружие
NI: гиперзвуковые ракеты «Циркон» дают России большое преимущество
Созданные в России гиперзвуковые корабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для военно-морского флота Соединенных Штатов, так их практически невозможно перехватить.
ТК Звезда 19 апреля в 01:13