Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

Власти имеют все возможные резервы для минимизации негативных последствий. В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

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Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

РБК05:30

Песков призвал «не придавать апокалиптическую окраску» обвалу цен на нефть

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В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Газета.Ru05:33

В Кремле назвали спекулятивным моментом обвал цен на нефтяные фьючерсы

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По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
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Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Цена барреля нефти Brent упала ниже $20

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