Энергетика
ИзвестияВ Кремле прокомментировали обвал цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке. По его словам, не надо придавать «какую-то апокалипсическую окраску» падению стоимости майских фьючерсов, произошедшему накануне.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
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Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
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Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
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ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
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