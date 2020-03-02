Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.
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В Кремле объяснили награждение медалью сенатора, который не вносил законопроекты 5 лет

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«Количество инициатив не окончательный критерий»: Песков – о награждении сенатора Геремеева «за активную законотворческую деятельность»

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РБК05:01

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

РИА Новости05:01
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1. Адвокат российских биатлонисток заявил о поддельных подписях Родченкова в документах МОК В понедельник, 2 марта, Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой против санкций Международного олимпийского комитета (МОК).
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Первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает продлить до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка.
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Погибший муж блогерши Диденко покупал сухой лед не в первый раз

Погибшего мужа блогерши Катерины Диденко Валентина при покупке сухого льда предупреждали, что его использование может быть опасно.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад после недопуска болельщиков на этап Кубка мира в Чехии заявил, что непоследовательность в истории с коронавирусом продолжается.
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Внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам в России затянулось

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Шкала оценок варьируется от одного до пяти баллов.
АТВмедиа вчера в 06:15
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Сулейман Садулаевич Геремеев
Российский политик
Российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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