Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали награждение сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева

Интерфакс06:08

Песков объяснил награждение сенатора Геремеева за законотворчество

РБК05:01

«Количество инициатив не окончательный критерий»: Песков – о награждении сенатора Геремеева «за активную законотворческую деятельность»

Новая газета05:23

В Кремле объяснили награждение медалью сенатора, который не вносил законопроекты 5 лет

Znak.com05:04

Кремль прокомментировал награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Ведомости05:27

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

РИА Новости05:01

Песков прокомментировал награждение Путиным сенатора, не вносившего проекты 5 лет

Газета.Ru04:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 08:04, Ашберн
Общество

Пассажиры получили возможность видеть свой рейтинг в «Яндекс.Такси»

Сервис "Яндекс.Такси" готовится запустить рейтинг для пассажиров, пользующихся услугами частных водителей через приложение компании на платформах Android и iOS.
Life.ru вчера в 06:40
Происшествия

У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Вести.Ru 06:31
Космос

В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой

Комсомольская правда вчера в 08:38
Политика

Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах

Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
REGNUM 06:10
Общество

Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 07:39
Армия и оружие

Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами

Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
News.ru вчера в 04:37
Здоровье

В Воркуте семью отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус

Воркутинскую семью, которая вернулась домой после отдыха во Вьетнаме и Таиланде, отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус.
КП - Сыктывкар 05:27
Спорт

Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира

В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Городской телеканал (Брянск) 29 февраля в 13:35
Авто

Kia обновила комплектации семейства Ceed в России

Российские дилеры KIA начали продажи обновленного семейства KIA Ceed.
Автоновости дня 29 февраля в 02:35
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru 06:00
Общество

Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму

Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
REGNUM 03:37
Кино

«Малыш на драйве» получит продолжение

ИА InterMedia 04:36
Кино

Появился трейлер фильма «Артемис Фаул»

News.ru 06:35
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Происшествия

Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль

Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Газета.Ru 06:19
Политика

На границе Турции и Греции собрались тысячи беженцев из Сирии

Городовой 03:47
Политика

США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане

США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое должно прекратить 18-летнюю войну в Афганистане.
Новая газета 29 февраля в 08:43
Биатлон

CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус

Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
Московский Комсомолец 03:18
Общество

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Газета.Ru 02:58
Политика

Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:52
Наука

Гипотетическая жизнь на Титане не может полагаться на клеточные мембраны

Анализ показал, что «азотосомы» могут существовать на Титане, но не способны самостоятельно формироваться в таких условиях, поскольку акрилонитрил будет превращаться не в клеточную мембрану, а в молекулярный лед.
Хайтек 02:37
Культура

Мадонна упала со стула во время концерта

Прямо во время выступления в Париже звезда упала со стула, на котором исполняла танцевальные движения.
РЕН ТВ 00:04
Экономика

Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров

Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Ведомости вчера в 15:41
Здоровье

Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов

Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
ФАН вчера в 01:54
Футбол

На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев

Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
Metaratings 07:30
Политика

Путин почтил память псковских десантников 6-й роты

20 лет назад в Аргунском ущелье десантники 6-й роты участвовали в неравном бою с бандформированиями.
Общественное телевидение России вчера в 20:23
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

ТАСС 00:38
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей

Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
REGNUM 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сулейман Садулаевич Геремеев
Российский политик
Российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное