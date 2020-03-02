Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.
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Общество
Пассажиры получили возможность видеть свой рейтинг в «Яндекс.Такси»
Сервис "Яндекс.Такси" готовится запустить рейтинг для пассажиров, пользующихся услугами частных водителей через приложение компании на платформах Android и iOS.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырки в кораблях «Союз» салфеткой
Политика
Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах
Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
Здоровье
В Воркуте семью отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус
Воркутинскую семью, которая вернулась домой после отдыха во Вьетнаме и Таиланде, отправили на карантин из-за подозрений на коронавирус.
Спорт
Брянский лыжник Большунов завоевал серебро на Кубке мира
В индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем принял участие брянский чемпион Александр Большунов.
Авто
Kia обновила комплектации семейства Ceed в России
Российские дилеры KIA начали продажи обновленного семейства KIA Ceed.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Общество
Законопроект о зарплате врачей и учителей внесен в Госдуму
Законопроект о минимальной зарплате учителей и врачей внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
Кино
«Малыш на драйве» получит продолжение
Кино
Появился трейлер фильма «Артемис Фаул»
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Политика
США и «Талибан» подписали соглашение о мире в Афганистане
США и запрещенное в России движение «Талибан» подписали мирное соглашение, которое должно прекратить 18-летнюю войну в Афганистане.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Происшествия
У летевшего транзитом через Москву в Пекин пассажира нашли коронавирус
Посольство России в Китае сообщает, что у пассажира, который летел из Ирана в Пекин транзитом через Москву, обнаружили новый тип коронавируса COVID-19.
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Политика
Руководство ЕС приедет на границу Греции и Турции
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вместе с главой Еврсовета и Европарламента отправится 3 марта на границу Греции и Турции из-за кризисной ситуации с мигрантами, сообщает ТАСС.
Наука
Гипотетическая жизнь на Титане не может полагаться на клеточные мембраны
Анализ показал, что «азотосомы» могут существовать на Титане, но не способны самостоятельно формироваться в таких условиях, поскольку акрилонитрил будет превращаться не в клеточную мембрану, а в молекулярный лед.
Культура
Мадонна упала со стула во время концерта
Прямо во время выступления в Париже звезда упала со стула, на котором исполняла танцевальные движения.
Экономика
Бизнес просит не ужесточать требования к утилизации товаров
Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять цены.
Здоровье
Медики назвали 5 вредных для щитовидной железы продуктов
Медики назвали продукты, которые могут навредить щитовидной железе, продуцирующей важные для нормального функционирования организма гормоны.
Футбол
На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев
Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
Политика
Путин почтил память псковских десантников 6-й роты
20 лет назад в Аргунском ущелье десантники 6-й роты участвовали в неравном бою с бандформированиями.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).