Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.
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Политика
Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев.
Экономика
Банки в России ограничили выдачу кредитных карт
Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Общество
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Религия
ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения
В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
Происшествия
В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка
Общество
Регионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России
Эксперты объясняют это тем, что в Крыму и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем, поэтому заемщики еще не успели сформировать просроченную задолженность.
Происшествия
Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над Саракибом
Энергетика
Поставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%
Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн.
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.
Здоровье
Минздрав Украины не скрывает данные о коронавирусе – Ляшко
Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Здоровье
В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Биатлон
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Общество
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Экономика
В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил потери туристического бизнеса ЕС из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел авианосец США
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Общество
В Краснодарском крае запустят ипотеку под 2,7% в курортных поселениях
Россияне смогут оформить ипотечные кредиты под 2,7% годовых в курортных поселениях Краснодарского края.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Сбежавшая из-под карантина в Севастополе не была гражданкой России
Женщина, которая сбежала из-под карантина в инфекционной больнице Севастополя, не является гражданкой России.
Армия и оружие
Подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет
Политика
Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Происшествия
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой
В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.