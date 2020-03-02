Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.
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Кремль прокомментировал награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Ведомости05:27

Песков прокомментировал награждение Путиным сенатора, не вносившего проекты 5 лет

Газета.Ru04:47

Песков прокомментировал награждение сенатора, на счету которого почти нет законопроектов

ТАСС05:14

В Кремле объяснили награждение медалью сенатора, который не вносил законопроекты 5 лет

Znak.com05:04

Песков объяснил награждение сенатора Геремеева за законотворчество

РБК05:01

В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

РИА Новости05:01

«Количество инициатив не окончательный критерий»: Песков – о награждении сенатора Геремеева «за активную законотворческую деятельность»

Новая газета05:23
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Политика

Эрдоган отказался закрыть границы Турции с ЕС для беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы со странами Евросоюза для сирийских беженцев.
RT на русском 05:27
Экономика

Банки в России ограничили выдачу кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Коммерсантъ 06:17
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Религия

ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения

В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.
Говорит Москва 04:24
Происшествия

В Казани мать убила ножом малолетнего сына и ранила второго ребенка

Интерфакс вчера в 15:55
Общество

В Ухане закрыли первую больницу для заражённых коронавирусом

Piter.tv 04:57
Общество

Регионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России

Эксперты объясняют это тем, что в Крыму и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем, поэтому заемщики еще не успели сформировать просроченную задолженность.
EastRussia вчера в 21:40
Происшествия

Злоумышленник захватил в заложники 30 человек в ТЦ на Филиппинах

Российская газета 01:04
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над Саракибом

Взгляд.ру 01:43
Энергетика

Поставки нефти из России в Белоруссию упали на 76%

Отмечается, что за первые два месяца 2020 года поставки нефти из России в Белоруссию составили 709,14 тыс. тонн.
Евразия Daily 03:46
Происшествия

Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Владимиром, заснул за рулем

РИА Новости 04:58
Общество

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте

В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Газета.Ru 02:58
Политика

Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.
Коммерсантъ 06:09
Здоровье

Минздрав Украины не скрывает данные о коронавирусе – Ляшко

Украина заинтересована в том, чтобы предоставлять только достоверные данные о заражении коронавирусом.
Украина.ру 05:01
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Здоровье

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.
Lenta.ru 04:19
Биатлон

Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса

Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Lenta.ru 05:18
Общество

Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева

Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Общество

Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.
Известия 01:59
Экономика

В ЕС оценили потери туристической отрасли из-за коронавируса

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон оценил потери туристического бизнеса ЕС из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:25
Происшествия

Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Известия 04:53
Армия и оружие

В Средиземное море вошел авианосец США

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Eisenhower вошла в Средиземное море.
Московский Комсомолец 29 февраля в 18:29
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Общество

В Краснодарском крае запустят ипотеку под 2,7% в курортных поселениях

Россияне смогут оформить ипотечные кредиты под 2,7% годовых в курортных поселениях Краснодарского края.
РБК 02:57
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 29 февраля в 08:34
Происшествия

Сбежавшая из-под карантина в Севастополе не была гражданкой России

Женщина, которая сбежала из-под карантина в инфекционной больнице Севастополя, не является гражданкой России.
RT на русском 05:39
Армия и оружие

Подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет

Парламентская газета 29 февраля в 16:27
Политика

Гончарук опроверг информацию о прошении об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако допустил консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
Известия 04:50
Происшествия

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.
Вести.Ru 04:44
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Сулейман Садулаевич Геремеев
Российский политик
Российский государственный деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
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