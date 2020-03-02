Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил. Согласно данным, которые приводятся в СМИ, за время своей работы Геремеев был автором и соавтором семи инициатив, ни одна из которых не прошла первое чтение.

Экономика Банки в России ограничили выдачу кредитных карт Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.

Общество У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.

Религия ВЦИОМ: россияне поддержали идею о частичной русификации богослужения В декабре патриарх Московский и всея Руси Кирилл официально допустил чтение некоторых церковных текстов на современном русском языке в храмах.

Общество Регионы с наибольшей просрочкой по кредитам назвали в России Эксперты объясняют это тем, что в Крыму и Севастополе российские банки стали выдавать кредиты совсем, поэтому заемщики еще не успели сформировать просроченную задолженность.

Политика Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.

Общество В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

Здоровье В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

Общество Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Мишустин поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с санкциями, такие и новые, в том числе влияние вспышки коронавируса COVID-19 на экономику.

Происшествия Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.