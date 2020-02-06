Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 6 февраля.
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось

В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа

В Кремле считают важным, чтобы Россию в США перестали использовать как главного демона на внутриполитической арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сенат США ранее оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости04:17

Подробнее о событии

Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте

РБК04:57

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

Известия04:52

Кремль отреагировал на решение сената США по импичменту Трампа

RT на русском04:47

В Кремле отреагировали на провал демократов с импичментом Трампа

Lenta.ru04:29

В Кремле не стали комментировать провал импичмента Трампа

РИА Новости04:17

Кремль ждет окончания демонизации России в США

Газета.Ru04:32

Кремль надеется, что внутри США перестанут использовать Россию как «главную пугалку»

ТАСС04:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об убийстве Япончика

Коммерсантъ 04:31
Общество

Умер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет.
RT на русском 01:02
Здоровье

Врач определил идеальное для здоровья количество секса

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук в интервью радио Sputnik назвал оптимальное для человека количество секса.
Газета.Ru 06:41
Шоу-бизнес

Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала

Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed.
Lenta.ru 02:44
Политика

Рада отказалась отменить сокращающий обучение на русском языке закон

Верховная рада Украины отказалась отменить закон «О полном среднем образовании», который существенно сокращает время обучения на русском языке, заменяя его обучением на украинском языке.
РБК 06:33
Кино

Появились первые кадры со съёмок «Матрицы-4» с Киану Ривзом

Поклонники выложили в Сеть первые кадры со съёмочного процесса. Фото и видео сделаны в районе Норт-Бич.
Life.ru 06:50
Здоровье

Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу

Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 06:40
Спорт

Тренер Солдатовой сообщила о звонке гимнастки из больницы

РБК 05:37
Общество

Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище

Московский Комсомолец вчера в 11:24
Общество

OMV допустила рост цен на газ в Европе в случае новых санкций по СП-2

Глава австрийской OMV Райнер Зеле прокомментировал сообщения о том, что США могут ввести новые санкции в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 07:04
Происшествия

В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
RT на русском 06:11
Общество

На Первом канале рассказали о возможной связи Трампа с коронавирусом

Первый канал выпустил сюжет, который рассказывает о возможной связи президента США Дональда Трампа с «уханьским» коронавирусом.
FreeNews-Volga 05:48
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

«Уничтожить виновных!» В Госдуме о смерти российских солдат в Сирии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что необходимо провести тщательную проверку и выяснить, по чьей вине погибли российские военнослужащие.
Национальная служба новостей 07:11
Политика

Белоруссия пообещала не зацикливаться на сотрудничестве с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время переговоров с болгарской коллегой Екатериной Захариевой заявил, что официальный Минск не будет зацикливаться на сотрудничестве с Россией.
Ruposters.ru 06:15
Единоборства

Джон Джонс: Хабиб побеждал лишь неизвестных бойцов

Газета.Ru 06:59
Транспорт

В России предложили ограничить использование шипованных шин

На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
РБК вчера в 10:22
Политика

Володин назвал причины упадка российской экономики в XX веке

Российская экономика в XX веке упала из-за того, что Россия "кормила" республики СССР, которые затем вышли из состава Союза в 1991 году, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 05:34
Кино

В прокат вышел фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Аналитики уверены, что за выходные «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» соберет в американском прокате свыше $50 млн.
RuNews24.ru 06:08
Политика

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru 06:14
Шоу-бизнес

Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь

Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.
Super.ru 04 февраля в 04:19
Происшествия

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер World Dream

До окончания проверок судно компании Genting Cruise Lines, на борту которого - более 1,8 тыс. человек, будет находиться на карантине в порту Гонконга - ни пассажирам, ни членам экипажа не разрешено сходить на сушу.
Интерфакс вчера в 03:00
Происшествия

Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову

В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.
Радио Комсомольская правда 06:58
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 04 февраля в 03:38
Общество

Путин предложил лишать лицензий аптеки с завышенными ценами на маски

Президент РФ Владимир Путин предложил отбирать лицензии у аптек, которые завышают цены на медицинские маски.
Регион 64 вчера в 22:00
Политика

Оппозиция заблокировала трибуну Рады

Lenta.ru 06:33
Политика

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече 7 февраля обсудят двустороннее сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
Известия 07:11
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина

Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
RT на русском 06:36
Армия и оружие

Нет аналогов. Производители оценили огневую мощь танка «Армата»

Т-14 является не имеющим в мире аналогов танком третьего послевоенного поколения.
Радио Sputnik 01:18
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное