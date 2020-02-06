В Кремле считают важным, чтобы Россию в США перестали использовать как главного демона на внутриполитической арене, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сенат США ранее оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 6 февраля.

В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте

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