Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Авто
Илон Маск представил пуленепробиваемый пикап Tesla Cybertruck
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Армия и оружие
Российская армия завершила перевооружение на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск России завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», сообщает пресс-служба Минобороны России.
Финансы
Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
Происшествия
Экс-ректора вуза в Коми арестовали по подозрению в коррупции
Бывший ректор Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) в Коми Николай Цхадая был заключен под стражу Сыктывкарским городским судом по подозрению в коррупции.
Здоровье
Детскому врачу Каабаку разрешили пересадить почки близнецам с Сахалина
Врач Михаил Каабак, уволенный из Национального медицинского исследовательского Центра здоровья детей (НЦЗД), сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина, которым требуется пересадка почек.
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Наука
Ученые назвали причину возникновения болезни Паркинсона
Ученые назвали одну из возможных причин возникновения болезни Паркинсона.
Футбол
Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Экономика
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения
Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Культура
Мединский: на месте «Соловья» могут построить новый киноцентр
Мединский добавил, что "проблема будет решена": например, на месте киноцентра построят новый, другой вариант - аналогичный объект появится "где-то рядом".
Политика
США сообщили о начале поставок СПГ на Украину
Футбол
Российский футболист пропал в Турции
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Обновлено в 16:11 Компания "Газпром газораспределение", подконтрольная "Газпрому", продает на Мосбирже 3,59% обыкновенных акций "Газпрома", сообщает "Финам".
Гаджеты
Xiaomi представила в РФ смартфоны Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Второй смартфон — Redmi Note 8T является копией Redmi Note 8, но в российской новинке дополнительно установили модуль для бесконтактной оплаты.
Политика
Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter
Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter.
Кино
Джон Фавро показал 50-летнего малыша Йоду
Все же создатель ленты Джон Фавро порадовал поклонников франшизы оригинальным концепт-артом малыша, которому всего на всего 50-лет.
Происшествия
Следствие просит о домашнем аресте главы Чехова Кононовой
Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о домашнем аресте главы подмосковного городского округа Чехов Марины Кононовой, которую обвиняют в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Кино
Продюсер поделилась секретом эротической сцены Асмус в фильме «Текст»
Продюсер уверена, что в сцене киноленты «Текст» Кристину Асмус снабдили такими накладками.
Здоровье