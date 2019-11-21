Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика МИД Эстонии считает, что Тартуский мирный договор остается в силе Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе.

Политика ФСБ показала унитазы на украинских кораблях Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.

Общество Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.

Политика В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.

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Происшествия ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.

Технологии Павел Дуров советует удалить WhatsApp 20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.

Политика Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей "Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.