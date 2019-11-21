Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

ТАСС05:02

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости05:15

«Не имеет отношения к российской операции»: в Кремле ответили на расследование «Новой» о бойцах «ЧВК Вагнера», казнивших сирийца

Новая газета06:24

В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

Интерфакс05:03

Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56

Песков прокомментировал опубликованное в СМИ видео убийства человека

RT на русском05:56

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru05:11
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Политика

МИД Эстонии считает, что Тартуский мирный договор остается в силе

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Тартуский мирный договор 1920 года имеет силу до тех пор, пока между Эстонией и РФ не действует новый договор о границе.
ТАСС 08:02
Происшествия

Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео

Известия вчера в 16:55
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС 08:11
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Общество

Путин назвал новый порядок медосмотра для водителей чушью

Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки.
РИА Новости 08:56
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Происшествия

Следком задержал и обвинил директора ООО «Звезда» в мошенничестве

ИркСиб 06:57
Политика

В Кремле ответили на вопрос о российских войсках в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневной встречи с журналистами ответил на вопрос одного из них, какие именно военные докладывают главе государства Владимиру Путину о том, что Киев продолжает обстрелы независимых республик Донбасса, если есть известная официальная позиция, что российских войск там нет.
Expert.ru 08:06
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия вчера в 12:48
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования

В четверг, 21 ноября, сотрудники ФСБ доставили на допрос в Главное следственное управление СКР замруководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную.
РБК 07:50
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Кино

Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники

Министерство культуры имеет право перенести релизы иностранных картин, если они будут мешать в прокате российским премьерам.
Культуромания 09:06
Общество

Омских школьников накормили синим омлетом

Газета.Ru 08:43
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Происшествия

В США неизвестный пытался въехать на машине на территорию Белого дома

Секретная служба США задержала неизвестного, попытавшегося въехать на территорию Белого дома, следуя за имеющим разрешение автомобилем.
РИА Новости 08:59
Общество

В Петрозаводске уволят назвавшую горожан «мразями» чиновницу

Известия 09:00
Технологии

Павел Дуров советует удалить WhatsApp

20 ноября создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp из-за обнаруженных в мессенджере многочисленных уязвимостей, передает ТАСС.
Computerworld Россия 03:36
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Политика

Захарова назвала «шпионский скандал» в Сербии провокационной историей

"Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, - это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов", - добавила дипломат.
ТАСС 09:03
Экономика

«Росатом» хочет стать мировым лидером морских перевозок

«Росатом» собирается стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире, ставится цель в презентации.
Ведомости вчера в 16:46
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

В поселке Мосрентген Новомосковского административного округа загорелся жилой дом, на тушение пожара вылетел вертолет.
РБК 09:39
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

7Дней.ру 05:00
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией восприняла сообщения о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей.
РИА Новости 09:30
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета 08:10
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС 03:12
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