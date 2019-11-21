Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Кино
Кино по сериалу. Аббатство Даунтон: провала не ожидается
В прокат выходит «Аббатство Даунтон» (Downton Abbey) – редкий случай, когда полнометражное продолжение сериала не грозит обернуться жутким провалом.
Транспорт
Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам
Глава государства в четверг принимает участие в церемонии запуска двух первых маршрутов МЦД.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Футбол
Обамеянг не хочет продлевать контракт с «Арсеналом»
Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не хочет подписывать новое соглашение с клубом.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
«Малайзия решительно настроена, мы хотим, чтобы все свидетельства, все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства в рамках расследования», — заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Технологии
Павел Дуров призывает удалить WhatsApp со смартфонов
Общество
Принятие нового порядка медосмотра для российских водителей отложили
Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Общество
Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Шоу-бизнес
Изменившаяся Агузарова появилась на публике
Жанна Агузарова на концерте, посвящённом юбилею группы «Цветы» Стаса Намина, предстала перед зрителями в новом образе, сообщает «Комсомольская правда».
Политика
Зеленский перечислил составляющие «украинской ДНК»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о составляющих «ДНК украинцев».
Общество
Кудрин отказал попрошайке в подаянии
Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Здоровье
Онколог назвал пять главных мифов о раке
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020
Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
Здоровье
На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника
На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника Сложной экспертизой займется областная наркологическая больница.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Футбол
В Турции пропал российский футболист Садаев
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Политика
Дума разрешила ректорам МГУ и СПбГУ занимать должность пожизненно
Ректоры МГУ и СПбГУ смогут оставаться в должности пожизненно Для должности ректора установлен предельный возраст пребывания в ней – 65 лет, в исключительных случаях учёный совет может продлить его до 70 лет.
Фигурное катание
Загитова узнала стартовый номер на Гран-при в Японии
Жеребьевка стартовых номеров на этапе Гран-при в Японии состоялась 21 ноября.