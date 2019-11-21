Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков: снятое на видео жестокое убийство в Сирии не имеет отношения к операции ВС РФ

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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

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В Кремле не видели видео о жестокости предполагаемых бойцов ЧВК в Сирии

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Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России

РБК05:56

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

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