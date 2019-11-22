Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

RT на русском05:53

В Кремле назвали «шокирующим» опубликованное «Новой газетой» видео с казнью сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»

Новая газета05:38

Песков назвал шокирующими опубликованные «Новой газетой» кадры убийства в Сирии

ТАСС05:23

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

РИА Новости05:20

Видеозапись расправы над сирийским военным шокировала Кремль

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Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

РБК05:03

В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии

Lenta.ru05:01
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова

Известия 09:43
Транспорт

Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД).
РБК 20 ноября в 16:58
Спорт

IAAF допустила возможность полного исключения российских легкоатлетов

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Lenta.ru 15:27
Космос

Астронавты вышли в космос для ремонта спектрометра на МКС

Астронавты Эндрю Морган и Лука Пармитано вышли в открытый космос для проведения работ по ремонту магнитного альфа-спектрометра на Международной космической станции (МКС).
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Генпрокурор США заявил о некриминальной причине смерти Эпштейна

Эпштейн скончался в американской тюрьме 10 августа. ФБР начало расследование обстоятельств его смерти.
RT на русском 15:28
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
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Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
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Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой

Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
КП - Новосибирск 09:05
Политика

На Украине возбудили дело о слежке за оппозиционерами

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которых подозревают в организации незаконной слежки за оппозиционными политиками.
Lenta.ru 11:58
Здоровье

Почему 1 июля 2020 года большинство водителей страны признают алкоголиками

Новые правила получения медсправки на «права», включающие в себя проведение дорогостоящего анализа, которые должны были вступить в силу 22 ноября, Президент России раскритиковал, назвав чушью.
АвтоВзгляд 06:52
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском 15:16
Происшествия

Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте.
Вести.Ru 11:01
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
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Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
REGNUM 04:05
Футбол

Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом

Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Чемпионат 08:57
Политика

Генпрокурор Израиля решил отдать под суд Биньямина Нетаньяху

В феврале 2019 года генпрокурор страны заявил, что намерен предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Телеканал RTVI вчера в 11:51
Кино

«Холодное сердце 2» обеспечило Walt Disney новый рекорд

Ранее Walt Disney зарабатывала три миллиарда долларов в американском прокате в 2016 году, но произошло это уже в декабре.В международном прокате достижения "Холодного сердца 2" оказались не менее впечатляющими.
Kinonews.ru 15:45
Происшествия

Крупный пожар в районе Анапы: горит камыш в плавневой зоне

Крупный пожар произошёл на Кубани — в районе х. Чембурка в плавневой зоне горит камыш, сообщили 22 ноября ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
REGNUM 12:59
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Игры

Игроки Warframe смогут построить собственный космический корабль

Чтобы принять участие в звёздных войнах, игроки смогут обзавестись собственным кораблём.
Игромания.ру 13:53
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня вчера в 08:00
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Здоровье

Скворцова прокомментировала увольнение трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил трансплантолог Михаил Каабак маловесным детям, не является уникальной, в России ее делают и другие специалисты, к тому же Каабак продолжает работать в Москве и не лишен возможности оперировать, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, комментируя информацию об увольнении врача.
РИА Новости 20 ноября в 11:31
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Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru 13:15
Футбол

«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года

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Роналду отреагировал на непопадание в заявку на матч с «Аталантой»

Sportbox.RU 12:08
Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Спорт

Сборная Шотландии завоевала бронзу ЧЕ по керлингу

Сборная Шотландии обыграла Данию в матче за 3-е место на чемпионате Европы по керлингу.
Sportbox.RU 15:16
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