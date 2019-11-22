Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

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