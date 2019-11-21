Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Жестокое убийство человека в Сирии в 2017 году не имеет отношения к российской военной операции в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС05:02
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Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта на смартфоны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Авто
Под Казанью открылся крупнейший мегамолл в РФ по продаже автомобилей
На трассе М7 под Казанью Президент РТ Рустам Минниханов открыл крупнейший в стране мегамолл по продаже автомобилей, общей площадью почти 8 га, сообщает ИА «Татар-информ».
Наука
В Испании найдены старейшие веревки, сделанные человеком
Исследовательская группа из Университета Валенсии (Испания) при обследовании пещеры в бухте Санта-Майра обнаружила следы использования плетеных растительных веревок и корзин эпохи палеолита.
Политика
В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей
Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Интернет
Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации
В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Общество
Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой
Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Общество
Путин назвал чушью ситуацию с новым порядком медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медицинского осмотра для водителей, который мог бы вызвать рост цен на справки, отметив, что подобные изменение необходимо вводить поэтапно и с умом, передает «РИА Новости».
Футбол
Глушаков хочет возглавить «Спартак»
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Футбол
«Шахтер» оштрафован за объявления на русском языке
Контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола вынес наказание «Шахтеру» за объявление на русском по ходу игры против «Динамо» Киев (1:0). Сообщения были связаны с недопустимостью проявлений расизма.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Общество
Госдума приняла поправки о взыскании долгов по зарплате без суда
В четверг, 21 ноября, в нижней палате парламента прошли третье чтение законопроекты, которые дадут государственным инспекторам труда право принимать решения о принудительном взыскании с работодателя фактически не выплаченных зарплат во внесудебном порядке.
Космос
Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации
Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Политика
Парубий и Пашинский ушли в «Несознанку»
«Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу», - так в нескольких словах можно охарактеризовать те показания, которые бывшие руководители Майдана Андрей Парубий и Сергей Пашинский дали 21 февраля на заседании Святошинского суда в Киеве по делу пяти бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняют в убийствах протестующих в феврале 2014 года.
Фигурное катание
Алина Загитова выступит на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии
Удмуртская фигуристка Алина Загитова выступит на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy.
Космос
Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной
Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Происшествия
Экс-директора петербургского «Водоканала» задержали после обысков
В Санкт-Петербурге после обысков задержали экс-директора регионального «Водоканала» Евгения Целикова, сообщает «Фонтанка».
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Технологии
Запущен игровой сервис Google Stadia
Игровой сервис Google Stadia заработал 19 октября, он позволяет пользователям запускать игры на удаленных серверах.
Политика
В США заявили, что не против газа из России в Европе
Российский газ может и должен поставляться в Европу, однако США намерены повышать поставки своих энергоресурсов странам этой части света.
Общество
Законопроект о налоге на самозанятых приняли в Госдуме в первом чтении
Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о введении специального налогового режима для самозанятых граждан.