Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать668

Подробнее о событии

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

RT на русскомвчера в 05:53

В Кремле назвали «шокирующим» опубликованное «Новой газетой» видео с казнью сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»

Новая газетавчера в 05:38

Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

РБКвчера в 05:03

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

РИА Новостивчера в 05:20

Видеозапись расправы над сирийским военным шокировала Кремль

News.ruвчера в 05:14

Песков назвал шокирующими опубликованные «Новой газетой» кадры убийства в Сирии

ТАССвчера в 05:23

В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии

Lenta.ruвчера в 05:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:25, Вашингтон
Политика

Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией

Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Газета.Ru 00:49
Происшествия

В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении

В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
RT на русском 00:27
Общество

Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок

РИА Новости вчера в 18:45
Кино

Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 21 ноября в 07:26
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Футбол

«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года

Чемпионат вчера в 13:05
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 09:24
Спорт

Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы

Российская газета 00:35
Политика

Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину

Газета.Ru вчера в 19:59
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 04:45
Общество

Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
REGNUM вчера в 20:13
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Технологии

Ученые в России разрабатывают нейросмарт-платформу

Газета Ру сообщает, что ученые Уральского научно-образовательного центра разработают нейросмарт-платформу, собирающую данные о человеке, по которым можно будет создать персональный нейропрофиль.
Вечерние Челны 20 ноября в 05:41
Космос

Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании

Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Дождь 21 ноября в 04:51
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Общество

Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта

Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 21 ноября в 06:28
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко поразила поклонников постаревшим внешним видом

OAnews 00:54
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 21 ноября в 09:08
Происшествия

Найденная в выгребной яме на Кубани девочка впала в кому

9-летняя Елизавета Набойченко, которую 19 ноября нашли в выгребной яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в тяжелом состоянии.
Краснодарские известия 21 ноября в 09:18
Шоу-бизнес

Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот

В ходе которого Меган Маркл и принц Гарри несколько раз нарушили королевский этикет.
Новая Кубань вчера в 03:38
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Чемпионат 00:06
Политика

Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
РБК вчера в 21:25
Здоровье

Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов

Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Сусанин 20 ноября в 08:05
Политика

ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в 2018 году за провокацию в Керченском проливе.
ФАН вчера в 06:27
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Хоккей

«Рейнджерс» потерпел поражение от «Оттавы» в матче НХЛ

RT на русском вчера в 23:31
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное