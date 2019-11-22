Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Лавров назвал условие заключения мирного договора с Японией
Признание Японией суверенитета России над южной частью Курильских остров является условием для заключения мирного договора между странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Происшествия
В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении
В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.
Общество
Китайский журналист объяснил быстрое старение россиянок
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Футбол
«Барселона» определилась с трансферными приоритетами на лето 2020 года
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА уступили «Реалу» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА в гостях проиграли мадридскому "Реалу" в матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
Политика
Пушков прокомментировал поставки сжиженного газа США на Украину
Фигурное катание
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России
Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Технологии
Ученые в России разрабатывают нейросмарт-платформу
Газета Ру сообщает, что ученые Уральского научно-образовательного центра разработают нейросмарт-платформу, собирающую данные о человеке, по которым можно будет создать персональный нейропрофиль.
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Космос
«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского софта
Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Происшествия
Найденная в выгребной яме на Кубани девочка впала в кому
9-летняя Елизавета Набойченко, которую 19 ноября нашли в выгребной яме общественного туалета в хуторе Родниковском, находится в тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес
Королевская семья объявила Меган Маркл и принцу Гарри бойкот
В ходе которого Меган Маркл и принц Гарри несколько раз нарушили королевский этикет.
Политика
Джонсон уподобил влияние России на Brexit бермудскому треугольнику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов отверг предположения о том, что вмешательство России повлияло на результаты референдума о выходе Великобритании из состава ЕС.
Здоровье
Самарский Минздрав убедил частные клиники отказаться от абортов
Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты, — сказал глава самарского Минздрава Михаил Ратманов.
Политика
ФСБ возобновила следствие по делу украинских моряков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) возобновила следствие по делу украинских моряков, задержанных в 2018 году за провокацию в Керченском проливе.
Происшествия
У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин
Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Хоккей