Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

Опубликованное в СМИ видео убийства сирийца не может иметь отношения к российским военным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Кремль назвал шокирующими кадры казни в Сирии

РБК05:03

В Кремле назвали «шокирующим» опубликованное «Новой газетой» видео с казнью сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»

Новая газета05:38

Песков назвал шокирующими опубликованные «Новой газетой» кадры убийства в Сирии

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В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

РИА Новости05:20

Видеозапись расправы над сирийским военным шокировала Кремль

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В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

RT на русском05:53

В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии

Lenta.ru05:01
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Украинский тренер Вернидуб: в Россию не поеду ни за какие деньги

Бывший капитан петербургского "Зенита" Юрий Вернидуб, в настоящее время занимающий пост главного тренера солигорского "Шахтера", заявил об отказе работать в российских клубах.
Газета.Ru 21:32
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Ситком «Интерны» стал мультсериалом

Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
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Чемпионат России. «Локомотив» победил «Тамбов»

Sports.ru 01:28
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Российский сенатор раскритиковал желание Софии Ротару петь в России

Считать, что культура и искусство находятся вне политики, неправильно, заявил 22 ноября глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский в ответ на желание певицы Софии Ротару выступать в России.
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Общество

Замгенпрокурора назвал ошибкой новые правила медосмотра для водителей

Первый заместитель генпрокурора Александр Букман назвал ошибкой указ Минздрава о введении обязательных проверок на наркотики для получения водительских прав, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 05:54
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Непогода закрыла для полётов аэропорт Благовещенска

Непогода закрыла аэропорт Благовещенска для полётов.
REGNUM 21:51
Происшествия

Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви

Издание отмечает, что в прошлом году Лоуэлл с ножом атаковала женщину, которая, по ее мнению, носил натуральный мех. В 2012 году защитница животных была задержана после того, как написала в Facebook, что хочет нанять киллера для убийства людей, которые носят меха.
Lenta.ru 20:14
Армия и оружие

Око за око: ветеран боевых действий оправдал казнь игиловца в Сирии

Лактионов назвал действия бойцов ЧВК «Вагнера», ликвидировавших террориста запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», оправданными.
Новые Известия 15:44
Происшествия

Одесский аэропорт отменил все рейсы из-за аварии самолета

ИА Новороссия 04:12
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в чемпионате Украины

Донецкий "Шахтер" одержал крупную победу в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу.
ProstoProSport 13:59
Политика

ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину

Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
ЗакC.Ру 11:22
Общество

Victoria’s Secret официально объявила об отмене своего ежегодного шоу

Американская компания L Brands, владелец бренда нижнего белья Victoria's Secret, официально объявила об отмене ежегодного Victoria's Secret Fashion Show, сообщает журнал Fortune.
Ведомости вчера в 18:52
Футбол

Украинская ассоциация футбола обратилась в следственные органы в связи с делом Григория Суркиса

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращения в ГБР, ГПУ и МВД.
Bookmaker-ratings.ru 15:25
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный

Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Коммерсантъ 21:43
Политика

Киевский бизнесмен сравнил уезд украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском 19:46
Экономика

Рэй Далио поставил 1 млрд долларов, что рынок акций упадет

Рэй Далио, миллиардер, основатель хеджфонда Bridgewater Associates LP решил поставить больше одного миллиарда долларов на то, что фондовый рынок рухнет к марту 2020 года.
ГЛАС.RU 12:40
Кино

«Тормунд» подтвердил, что у «Игры престолов» был альтернативный финал

Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
Российская газета 03:56
Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд

Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Известия 04:45
Футбол

Дортмундская «Боруссия» спасла ничью в игре против «Падерборна»

Красная весна 16:23
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Теннис

Хачанов и Рублёв вывели Россию в полуфинал Кубка Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублёв смогли сломить сопротивление Новака Джоковича и Виктора Троицки,благодаря чему команда вышла в полуфинал Кубка Дэвиса.
Metaratings 14:15
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета 20:04
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали около Курильских островов. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 20:06
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости 12:20
Общество

Участник штурма в Беслане хочет «дать в челюсть Дудю» за его фильм

Народные новости 08:23
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 16:54
Политика

В Госдуме предложили отправить «посылочку из унитазов» для ВМС Украины

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву "посылочку из унитазов".
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Общество

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей.
ТАСС 06:43
Единоборства

Флойд Мейвезер не собирается возвращаться на ринг

Чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший в интервью Reuters заявил, что он не планирует в свои 42 года возвращаться на боксерский ринг, хотя он будет участвовать в разных публичных мероприятиях, включая показательные поединки, а также намерен продолжать свою промоутерскую деятельность в боксе, а затем распространить ее на смешанные единоборства.
Allboxing.ru 05:52
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