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Известия
Известия

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что рубль вскоре сумеет восстановить свои утерянные позиции.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков уверен, что позиции рубля восстановятся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций валюты РФ.
ТАСС06:37
Подробнее о событии
РБК

Песков после подорожания доллара рассказал о периодах силы рубля

РБК07:36
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

РИА Новости07:32
Газета.Ru

В Кремле убеждены, что курс рубля восстановится

Газета.Ru06:28
ТАСС

Песков уверен, что позиции рубля восстановятся

ТАСС06:37
RT на русском

В Кремле прокомментировали курс рубля

RT на русском06:36
Известия

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Известия06:42
Интерфакс

В Кремле выразили уверенность в восстановлении позиций рубля в будущем

Интерфакс06:22

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»
РИА Новости05:09
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы неделивчера в 12:48
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МВД предлагает изменить требования к эксплуатации автомобилей

МВД подготовило проект постановления с изменениями в ПДД, расширив перечень условий, когда запрещено пользоваться транспортными средствами, в том числе детализированы требования к тормозным системам и рулевому управлению.
ТАСС09:16
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