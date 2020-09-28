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Известия
Известия

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что рубль вскоре сумеет восстановить свои утерянные позиции.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков уверен, что позиции рубля восстановятся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций валюты РФ.
ТАСС06:37
Подробнее о событии
RT на русском

В Кремле прокомментировали курс рубля

RT на русском06:36
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

РИА Новости07:32
Известия

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Известия06:42
ТАСС

Песков уверен, что позиции рубля восстановятся

ТАСС06:37
РБК

Песков после подорожания доллара рассказал о периодах силы рубля

РБК07:36
Газета.Ru

В Кремле убеждены, что курс рубля восстановится

Газета.Ru06:28
Интерфакс

В Кремле выразили уверенность в восстановлении позиций рубля в будущем

Интерфакс06:22

Тихановская выступила против введения отраслевых санкций в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а персональные санкции против сторонников нынешнего главы государства Александра Лукашенко.
Газета.Ru11:02
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СК Белоруссии отказался возбуждать дело против Лукашенко

Следственный комитет Белоруссии отказал оппозиции в возбуждении уголовного дела против президента страны Александра Лукашенко, сообщил член оппозиционного Координационного совета Юрий Губаревич на своей странице в Facebook.
Газета.Ru10:32
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Попова считает запрет на вход в магазины без масок оправданным

Глава Роспотребнадлзора Анна Попова считает, что ограничения, запрещающие покупателям находиться в магазинах без средств индивидуальной защиты на фоне роста темпов распространения коронавируса в стране, оправданы.
News.ru10:55

Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину

В Домодедовском городском суде начинается процесс над уроженцем Белоруссии Андреем Цейко, обвиняемом в похищении выпускника Академии ФСБ 39-летнего Романа Фиолковского, которого вывезли на Украину и там осудили за контрабанду шпионской техники.
Lenta.ru03:41
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