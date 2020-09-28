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Известия
Известия

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что рубль вскоре сумеет восстановить свои утерянные позиции.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков уверен, что позиции рубля восстановятся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций валюты РФ.
ТАСС06:37
Подробнее о событии
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля

РИА Новости07:32
ТАСС

Песков уверен, что позиции рубля восстановятся

ТАСС06:37
Известия

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Известия06:42
РБК

Песков после подорожания доллара рассказал о периодах силы рубля

РБК06:47
RT на русском

В Кремле прокомментировали курс рубля

RT на русском06:36
Газета.Ru

В Кремле убеждены, что курс рубля восстановится

Газета.Ru06:28
Интерфакс

В Кремле выразили уверенность в восстановлении позиций рубля в будущем

Интерфакс06:22

Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич уехала в Германию, это не связано с уголовным делом, возбужденным в отношении совета, сообщили в понедельник белорусские СМИ со ссылкой на помощницу Алексиевич.
Интерфакс07:12
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Ефремов в жалобе на приговор заявил о давлении на него Пашаева

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
BFM.ru06:47
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Дана Уайт, являющийся президентом организации под названием "Ultimate Fighting Championship", высказался относительно публикации личной переписки со стороны ирландского бойца Конора Макгрегора Данная переписка была между вышеупомянутыми людьми.
Честный рейтинг букмекероввчера в 08:00
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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
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