В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 сентября заявил, что рубль вскоре сумеет восстановить свои утерянные позиции.В источнике
С чего всё началось
Песков уверен, что позиции рубля восстановятся
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций валюты РФ.
ТАСС06:37
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