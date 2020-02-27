Открытие сквера имени оппозиционера Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей», — сказал представитель Кремля.

В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

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