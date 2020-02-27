Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Открытие сквера имени оппозиционера Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей», — сказал представитель Кремля.
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Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Экономика
Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса
Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
Армия и оружие
Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
Экономика
ВТБ выступил против повышения надбавок за системную значимость
ВТБ выступает против повышения надбавок за системную значимость, анонсированного Банком России в начале года.
Хоккей
Первый матч Ковальчука в составе «Вашингтона» стал победным
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Общество
Экс-посол Ирана в Ватикане умер от коронавируса
Бывший посол Ирана в Ватикане Хади Хосровшахи скончался от китайского коронавируса, пишет «Коммерсант».
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Театры
Скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов
Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Петербурге скончался главный режиссёр Театра на Васильевском Владимир Туманов.
Происшествия
На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки
Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, совершённом в Краснодарском крае в 2016 году, задержан правоохранительными органами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 27 феврале.
Происшествия
Француза отправили в колонию за изнасилование московской школьницы
В Москве суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима француза, обвиняемого в изнасиловании школьницы.
Энергетика
США и Великобритания стали покупать больше российской нефти
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США на фоне американских санкций против Венесуэлы, писал РБК.
Биатлон
Российские биатлонисты выиграли серебро в смешанной эстафете на ЧЕ
Сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в смешанной эстафете 4х6 км на чемпионате Европы, который проходит в белорусском спортивном центре "Раубичи".
Экономика
На Украине наблюдается обвал промышленности
Из чего стало видно, что украинская промышленность обвалилась, хуже всего ситуация сложилась в сфере производства электроэнергии, газа и пара — падение за год составило 11,8 процента Промышленное производство на Украине снизилось на 8,4 процента по сравнению с декабрем 2019 года и на 5,1 процент по сравнению с тем же периодом год назад.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Политика
На Украине оштрафовали телеканал NEWSONE за «язык вражды»
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал на $4,3 тыс. телеканал NEWSONE за распространение «языка вражды» в эфире.
Происшествия
Более 50 человек доставили в полицию после столкновений в Харькове
Правоохранители доставили в отделение более 50 участников столкновений на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", сообщила в четверг пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заложил имущество накануне развода
Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту.
Религия
Встреча предстоятелей ряда православных церквей прошла в Аммане
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Общество
Россия вышла на первое место в Европе по посещаемости кинотеатров
За год показатель вырос на 9,5%. В целом, согласно статистике, в отличие от 2017 и 2018 годов, рост посещаемости кинотеатров в Европе в 2019 году был сравнительно однородным: посещаемость кинотеатров увеличилась в 19 странах из 25.
Происшествия
Песков прокомментировал нападение на чеченского блогера
В Кремле не считают нападение в Польше на чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова важным событием для российской повестки и не связывают подобные нападения с тем, что их жертвами становятся критики действий главы Чечни Рамзана Кадырова.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины пожаловался на возросшую мощь ЧФ России
За последние шесть лет боевой потенциал российского Черноморского флота (ЧФ) значительно увеличился, заявил командующий ВМФ Украины, адмирал Игорь Воронченко 26 февраля на форуме Age of Crimea.
Происшествия
Прокуратура обжаловала освобождение по УДО экс-главы ФСИН Реймера
Mossovefinfo.ru – Прокуратура Калининградской области обжаловала постановление суда об условно-досрочном освобождении бывшего руководителя ФСИН Александра Реймера, сообщается на официальном сайте ведомства.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.