Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

Открытие сквера имени оппозиционера Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей», — сказал представитель Кремля.
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Кремль не будет отмечать годовщину убийства Немцова

Коммерсантъ05:49

В Кремле оценили идею властей Праги открыть площадь Немцова

URA.Ru04:55

Кремль назвал решение дать площади имя Немцова суверенным правом Праги

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В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

RT на русском04:42

Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

ТАСС04:35

Пескова спросили, как Кремль будет отмечать годовщину убийства Немцова

Газета.Ru04:31

В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге

РИА Новости04:36
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Политика

Песков: выплаты к 9 Мая получат все ветераны — граждане России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к 9 Мая все ветераны — граждане России получат выплаты.
Парламентская газета 05:10
Политика

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:08
Происшествия

Внедорожник провалился под лед на Малом море на Байкале

Водитель внедорожника пренебрег безопасностью, в результате чего его автомобиль провалился под лед на Малом море на Байкале сегодня днем, 27 февраля.
IrkutskMedia 03:49
Футбол

Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
РБК 05:48
Шоу-бизнес

Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию

Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Актуальные Новости 04:34
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Космос

NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру

NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
Актуальные Новости 24 февраля в 08:13
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Общество

Тимати ответил ветерану американского рэпа, назвавшему его «нацистом»

Накануне, 25 декабря, "Газета.Ru" уже писала о разгоревшемся в Twitter споре между ветераном американского рэпа Талибом Квели и российскими хип-хоп-исполнителями (а также просто отечественными интернет-пользователями) - подробнее об этом можно прочитать здесь.
Газета.Ru вчера в 13:26
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa 02:49
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

Вести.Ru 04:19
Общество

Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Интерфакс 05:43
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Биатлон

Губерниев послал «в задницу» тех, кто требует от Логинова покаяться

Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Национальная служба новостей вчера в 09:45
Происшествия

Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России

Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Секрет фирмы вчера в 09:45
Общество

Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III

За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Мир фантастики 04:09
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Политика

В США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
Военное дело 03:17
Футбол

В матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забил

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в 2020 году ушел с поля без забитого мяча.
Bookmaker-ratings.ru 00:43
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Интерфакс 05:17
Общество

Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя

Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
РИА Новости 04:34
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Кино

Новый «Человек-невидимка» получил высокие оценки

Kinonews.ru 04:07
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
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