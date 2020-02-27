Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Открытие сквера имени оппозиционера Бориса Немцова в Праге является суверенным правом городских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается сквера в Праге, то это, наверное, суверенное право городских властей», — сказал представитель Кремля.
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Политика
Песков: выплаты к 9 Мая получат все ветераны — граждане России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к 9 Мая все ветераны — граждане России получат выплаты.
Политика
В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
Происшествия
Внедорожник провалился под лед на Малом море на Байкале
Водитель внедорожника пренебрег безопасностью, в результате чего его автомобиль провалился под лед на Малом море на Байкале сегодня днем, 27 февраля.
Футбол
Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
Шоу-бизнес
Анна Михалкова удивлена результатами тестирования на пищевую аллергию
Анна Михалкова оказалась шокирована результатами медицинского тестирования на пищевую аллергию.
Музыка
Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»
Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Космос
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру
NASA просит разработать сенсор для механического ровера для полета на Венеру.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Общество
Тимати ответил ветерану американского рэпа, назвавшему его «нацистом»
Накануне, 25 декабря, "Газета.Ru" уже писала о разгоревшемся в Twitter споре между ветераном американского рэпа Талибом Квели и российскими хип-хоп-исполнителями (а также просто отечественными интернет-пользователями) - подробнее об этом можно прочитать здесь.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Общество
Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса
В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Биатлон
Губерниев послал «в задницу» тех, кто требует от Логинова покаяться
Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Общество
Утечка: скриншоты Baldur’s Gate III
За десяток часов до первого показа геймплея Baldur's Gate III в сети появились первые скриншоты игры.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
В США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
Футбол
В матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забил
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в 2020 году ушел с поля без забитого мяча.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Общество
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Экономика
Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»
Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Кино
Новый «Человек-невидимка» получил высокие оценки
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.