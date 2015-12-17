Да, безусловно, обратили внимание. Мы уверены также, что на это обратят внимание и в руководстве штаба и члены штаба, которые организуют, осуществляют борьбу с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на открытое письмо общественных деятелей по поводу борьбы с коронавирусом, их учтет и оперативный штаб по борьбе с инфекцией, на котором вся ответственность за принимаемые меры.

В Кремле прокомментировали открытое письмо по коронавирусу

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