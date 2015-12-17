Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали открытое письмо по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обратили внимание на открытое письмо общественных деятелей по поводу борьбы с коронавирусом, их учтет и оперативный штаб по борьбе с инфекцией, на котором вся ответственность за принимаемые меры.
Читать в источнике
Комментировать26
Дмитрий Песков
Да, безусловно, обратили внимание. Мы уверены также, что на это обратят внимание и в руководстве штаба и члены штаба, которые организуют, осуществляют борьбу с коронавирусом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 07:41

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали открытое письмо по коронавирусу

РИА Новости07:41

Песков прокомментировал петицию с просьбой ввести каникулы по ипотеке и ЖКХ из-за коронавируса

Интерфакс06:37

Песков заявил, что петицию общественных деятелей о коронавирусе учтут

ТАСС05:55

Кремль обещал учесть письмо с просьбой усилить меры по борьбе с COVID-19

РБК06:17

В Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу

RT на русском06:13

Кремль обратил внимание на письмо общественников о коронавирусе

РЕН ТВ06:02

Кремль отреагировал на открытое письмо Путину из-за коронавируса

Lenta.ru06:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Наука

Назван орган, по величине которого самки нарвалов выбирают самцов

Самки нарвалов выбирают самцов по размеру рога - чем он больше, тем самец привлекательнее, считают биологи из Университета штата Аризона.
Газета.Ru 06:51
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Известия 07:05
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза 05:35
Политика

Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус

Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 08:05
Гаджеты

Nokia представила бюджетный смартфон

Компания Nokia представила четыре новых смартфона, в том числе бюджетную модель.
ТАСС 06:35
Политика

Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах»

На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.
Русская Планета 05:19
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
РИА Новости 06:24
Экономика

Бажаев вышел из проекта с Потаниным из-за отсутствия одобрения UC Rusal

«Норникель» Владимира Потанина получил от «Русской платины» Мусы Бажаева уведомление о решение прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», сообщила компания.
РБК 08:22
Кино

DC опубликовал трейлер второго сезона «Харли Квинн»

NewInform 05:02
Авто

Компания Volvo отзывает свыше 700 тысяч машин

На днях руководство компании Volvo приняло решение об отзыве 736 430 автомобилей, у которых могут возникнуть неисправности в системе торможения.
Anonsens вчера в 02:16
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

В проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко поинтересовался, думал ли президент, что его пребывание на должности затянется, и вспомнил шутку Галкина о том, что Путин – это уже не фамилия, а профессия.
Известия вчера в 17:45
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Azur Air приостановила все рейсы из-за коронавируса

Рейсы приостановлены до 20 апреля. Отмечается, что Azur Air — первая российская компания, которая пошла на такой шаг.
Говорит Москва 08:00
Общество

В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Происшествия

После взрыва газа в Перми возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Перми, в результате которого погиб один человек и ещё трое получили ранения.
RT на русском 06:55
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Гаджеты

Apple представила обновленные iPad Pro и MacBook Air

Американская компания Apple показала своим поклонникам новые iPad Pro и MacBook Air.
Evo-rus.com вчера в 11:20
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Экономика

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС 08:14
Армия и оружие

США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Темникова вколола в щеки жир с живота

КМВ Новости вчера в 12:07
Общество

В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.
RT на русском 08:16
Шоу-бизнес

Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

Скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала трогательный пост в Instagram, в котором призналась в любви своему супругу, режиссеру Константину Богомолову.
Вечерняя Москва 07:30
Происшествия

Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Lenta.ru вчера в 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное