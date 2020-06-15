Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах

РБК06:15

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

ТАСС07:29

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ06:46

Кремль с пониманием отнесся к отмене парадов Победы в регионах

Lenta.ru06:40

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

RT на русском06:31

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

РИА Новости06:24

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru08:57
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В Польше выставили на продажу идеальную BMW 7-Series 1992 года выпуска с пробегом 776 километров.
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В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения.
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Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
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Политика

Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму

Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
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Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
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Происшествия

СКР начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково

Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Спорт

Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК вчера в 06:44
Шоу-бизнес

Супруга Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников

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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Российская газета 06:44
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Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
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Политика

Путин призвал изменить «обветшалые» нормы строительной отрасли

«Обветшалые» и «устаревшие» нормы строительной отрасли нужно изменить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $39 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Авто

Nissan X-Trail сменил поколение

За безопасность Nissan X-Trail нового поколения отвечает опция Vehicle Motion Control, а бортовой "автопилот" ProPILOT Assist стал более функциональным - ему достались новые камеры, а также он может работать "в паре" с навигационной системой.
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Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
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Турчинов заявил, что попробовал бы утопить войска РФ в Крыму в крови

«Хотя бы десятая часть была бы у меня того, что мы имели на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, сбросить в Чёрное море», — отметил Турчинов.
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
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Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
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В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
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Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

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«Локомотив» одержал первую победу под руководством Марко Николича

Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
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В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
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Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка

Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 11:16
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В «Домодедово» «заминировали» все самолеты

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