Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах
Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить342
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Происшествия
Открывший стрельбу по полицейским мужчина скончался в Москве
Злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям на Ленинском проспекте, когда они сидели в служебном автомобиле.
Газета.Ru 11:36
Авто
Продается идеальная BMW 7-Series, которая 23 года хранилась у дилера
В Польше выставили на продажу идеальную BMW 7-Series 1992 года выпуска с пробегом 776 километров.
Motor вчера в 10:17
Политика
Кадровые перестановки произошли в Правительстве Дагестана
В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения.
Лезги газет 07:13
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Макгрегору
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram бросил вызов недавно завершившему карьеру ирландцу Конору Макгрегору.
Lenta.ru 12:31
Гаджеты
Компания Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов
По данным компании Counterpoint Research за китайской компанией Huawei в апреле текущего года было 19% рынка смартфонов, тогда как недавний лидер – Samsung – опустился на вторую позицию рейтинга с 17%.
Faktom 10:55
Шоу-бизнес
Развод Пелагеи и Ивана Телегина отложили из-за минирования суда
Еще в конце прошлого года Пелагея подтвердила, что больше не живет с Иваном Телегиным и собирается развестись.
StarHit.ru 10:17
Общество
СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана
RT на русском 10:41
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
Общество
Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов
Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки университета Анастасии Ещенко, отказался от услуг адвоката Александра Почуева и попросил вернуться к защите Сергея Лукьянова, который ранее отказался вести дело.
РБК 11:24
Политика
Украина модернизирует диалог с Россией по Донбассу и Крыму
Правительство Украины выступило за модернизацию диалога с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе при поддержке международных партнеров и за создание платформы по вопросу статуса Крыма.
Lenta.ru 06:55
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru 02:20
Происшествия
СКР начал проверку после столкновения двух самолетов в Пулково
Следователи проводят проверку по факту столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково, сообщается на сайте регионального управления на транспорте СКР.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Спорт
Трамп решил больше не смотреть матчи сборной США по футболу
Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет следить за матчами сборной страны по футболу.
РБК вчера в 06:44
Происшествия
Американский F-15 упал в Северном море
Российская газета 06:44
Шоу-бизнес
Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России
Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
Политика
Путин призвал изменить «обветшалые» нормы строительной отрасли
«Обветшалые» и «устаревшие» нормы строительной отрасли нужно изменить, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
Rambler News Service 10:09
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $39 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $39 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 12:34
Авто
Nissan X-Trail сменил поколение
За безопасность Nissan X-Trail нового поколения отвечает опция Vehicle Motion Control, а бортовой "автопилот" ProPILOT Assist стал более функциональным - ему достались новые камеры, а также он может работать "в паре" с навигационной системой.
Новые автомобили 11:39
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Политика
Турчинов заявил, что попробовал бы утопить войска РФ в Крыму в крови
«Хотя бы десятая часть была бы у меня того, что мы имели на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, сбросить в Чёрное море», — отметил Турчинов.
Цензуры.Нет 08:47
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла
В МИД РФ пообещали, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.
Российская газета 05:20
Футбол
«Локомотив» одержал первую победу под руководством Марко Николича
Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
Вести.Ru вчера в 10:40
Происшествия
В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу
ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его подросток 2005 года рождения задержан, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Интерфакс 04:06
Общество
Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка
Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 11:16