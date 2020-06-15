Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

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