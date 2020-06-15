Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

Москва с пониманием относится к отмене парадов в регионах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

Газета.Ru08:57

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в некоторых регионах

ТАСС07:29

В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах

РИА Новости06:24

Кремль с пониманием отнесся к отмене парадов Победы в регионах

Lenta.ru06:40

В Кремле прокомментировали отмену парадов в регионах

RT на русском06:31

Кремль с пониманием относится к отмене парадов Победы в регионах

Коммерсантъ06:46

В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов в регионах

РБК06:15
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Общество

СК возбудил дело против Навального из-за клеветы на ветерана

Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело о клевете в адрес ветерана, сообщает в понедельник столичный главк СК РФ.
РИА Новости 10:34
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Авто

Рейтинг практически не ломающихся кроссоверов составили

Специалисты составили рейтинг кроссоверов, которые почти никогда не ломаются. Так, на первом месте оказался Seat Ateca 1.4 Eco TSI Style.
32CARS.ru 12 июня в 12:57
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Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
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Игры

Рейн возвращается: франшизу BloodRayne перевыпустят на PC

Вашингтон, 15 июня 2020, 17:08 — REGNUM Издательство Ziggurat Interactive выкупило права на серию игр BloodRayne.
REGNUM 10:08
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Политика

Путин продлил временные меры по положению иностранцев в РФ

Президент России Владимир Путин продлил до 15 сентября временные меры по урегулированию правового положения иностранцев на территории РФ.
Москва 24 09:20
3
Общество

Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня

В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня. Об этом заявил глава региона Андрей Бочаров, передает оперативный штаб.
РБК 10:54
186
Политика

Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
1K
Общество

Узбекский боец UFC рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке

Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Заррух Адашев рассказал о работе таксистом в Нью-Йорке.
Lenta.ru 10:55
1
Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
2,5K
Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

RT на русском 07:20
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Интернет

Денежные переводы появились в WhatsApp

Команда WhatsApp объявила о появлении в мессенджере функции денежных переводов. Нововведение пока доступно только пользователям из Бразилии.
News.ru 09:34
Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
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Политика

Правительство Украины придумало способ «противостоять» России

Украинское правительство считает, что для противостояния "российской агрессии" нужно переоснастить вооруженные силы в стране.
Газета.Ru 08:49
5
Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
2K
Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
2,3K
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
810
Общество

Пекин заявил о высоком риске распространения коронавируса

Китайские власти предупредили население о высокой вероятности дальнейшего распространения коронавируса в Пекине.
РБК 08:45
513
Политика

«Я бы попробовал утопить в крови войска РФ в Крыму» — Турчинов

Киев, 15 июня 2020, 11:45 — REGNUM У Киева не хватило сил в 2014 году, чтобы «утопить в крови» российские войска в Крыму, заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью в эфире «Пятого канала».
REGNUM 04:45
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Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru 09:30
129
Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
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Происшествия

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Вести.Ru вчера в 01:05
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Армия и оружие

Канада возвращает на Украину своих военных инструкторов

Канадские военные инструкторы вернутся на Украину, где продолжат обучение военнослужащих. Информацию передает агентство РИА Новости.
Военное дело 01:05
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина

Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП

REGNUM 04:11
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Авто

Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля

С 1 июля в России вступят ряд новых правил, которые коснуться автомобилистов и некоторых транспортных средств.
Piter.tv 13 июня в 08:09
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Происшествия

Американский F-15 упал в Северном море

Истребитель ВВС США F-15C Eagle упал в Северное море у побережья Англии.
Российская газета 06:44
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Армия и оружие

В Калининграде развернули «Искандеры» на фоне учений НАТО

Балтийский флот сообщил, что расчеты комплексов "Искандер" провели тренировки на фоне проводимых в Балтике учений НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
130
Происшествия

В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте

Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
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Происшествия

В МВД объяснили поведение душившего подростка полицейского

Lenta.ru 09:35
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