Политика
Народные новостиПесков прокомментировал отставку Болтона
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков высказался об отставке советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона. Песков отметил, что произошедшее является внутренним делом Соединенных Штатов и Россия в это не вмешивается.
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Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone
РИА Новости 14:16
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика
«Газпром» активизирует геологоразведку для поставок газа в Китай
«Газпром» в 2020--2021 годах активизирует геологоразведочные работы (ГРР) в Иркутском и Красноярском центрах добычи.
News.ru 08:49
Политика
США отказались менять Виктора Бута на 15 заключенных в РФ американцев
Власти США отказываются менять Виктора Бута на заключенных в России американцев.
BFM.ru 15:54
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»
Основатель медиахолдинга «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии «Справедливая Россия»: он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Политика
ЦИК обеспокоена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России озабочена нарушениями на муниципальных выборах в Петербурге, говорится в заявлении на сайте органа.
DP.RU 13:29
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Экономика
В ФАС опровергли стремительный рост стоимости авиабилетов
"По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается", - отметили в пресс-службе ведомства.
Российская газета 06:10
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Футбол
Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии
Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Газета.Ru 15:22
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Шоу-бизнес
Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели 14:57
Технологии
Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге
В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).
Rambler News Service 12:21
Футбол
Сборная Кот-д’Ивуара обыграла Тунис в товарищеском матче
В составе сборной Кот-д’Ивуара в матче участвовали полузащтник «Милана» Франк Кесси, защитник «Тоттенхэма» Серж Орье, а также хавбек Хабиб Маига, проведший половину сезона в тульском «Арсенале» в сезоне-2017/18, а сейчас выступающий за «Мец».
Матч ТВ 15:09
Политика
В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке
Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
Общество
Шведский учёный предложил есть человеческое мясо ради спасения планеты
Во время кулинарного саммита, посвящённого пище будущего, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд заявил, что употребление человеческого мяса поможет бороться с последствиями глобальных изменений климата.
Газета Кемерова 02:33
Политика
Нетаньяху эвакуировали из-за срабатывания системы воздушной тревоги
Отмечается, что Нетаньяху выступал на сцене в городе Ашдод. Во время встречи раздался сигнал сирены.
Газета.Ru 15:12
Финансы
ЦБ обнаружил «дыру» в капитале московского «РАМ банка» в 1,8 млрд руб
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "РАМ банка", лишенного лицензии в июле этого года, составил 1,79 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
ТАСС 14:51
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Футбол
Рамос считает, что Ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает «Золотой мяч».
Bookmaker-ratings.ru 12:17
Политика
Лавров ответил главе Пентагона на призыв быть «нормальной страной»
Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна», если хочет выстраивать отношения с США.
News.ru вчера в 09:57
Единоборства
Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге UFC
Российский боец смешанного стиля и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов сохранил второе место в рейтинге Ultimate Fighting Championship вне зависимости от весовой категории.
Известия 15:43
Армия и оружие
Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II решили перевооружить
Как передает "Warspot", ВВС США запускают новую программу модернизации штурмовиков A-10 Thunderbolt II.
Военное обозрение 10:49
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по Муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40