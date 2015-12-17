Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу
Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Общество
В России компаниям в сфере культуры и спорта отсрочат уплату налогов
Налогоплательщикам в сфере спорта, культуры и искусства предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Футбол
«Наши футболисты не хапуги». В «Ахмате» зафиксировали курс валюты
Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что в клубе будут фиксировать курс валюты в связи с падением рубля и пандемией коронавируса.
Общество
Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище
Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Кино
Инсайдеры раскрыли первые детали третьего фильма о Человеке-пауке
Издание Cosmic Book News поделилось информацией о том, что новый фильм получит название Spider-Man: Home Run.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Коронавирус. Пациенты оскорбляют саратовских врачей и требуют выписки
Иногда доходит до того, что по отношению к врачам применяются грубые, обидные и даже оскорбительные выражения, предъявляются требования к медработникам принять единоличное решение о выписке.
Энергетика
Нефтяные компании США планируют снижение добычи нефти
Ряд нефтедобывающих компаний США обратились к властям Техаса с предложением о снижении добычи в самом нефтеносном бассейне страны из-за резкого падения цен на нефть.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Общество
Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Общество
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Общество
Власти Подмосковья объяснили исчезновение постановления о закрытии ТЦ
Правительство Московской области назвало технической ошибкой постановление о закрытии торговых центров, сообщает РБК.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже растёт более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросли более чем на три процента по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Здоровье
Больным коронавирусом помогло лекарство от гриппа
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Политика
Песков ответил на сообщения о новых санкциях США против России
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против России для «стабилизации рынка нефти».
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Культура
Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы
Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна. Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Из-за падения цен на нефть Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета текущего года.