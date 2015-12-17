Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу

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