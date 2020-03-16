Политика
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество
В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса
Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований.
Общество
Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса
Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
Общество
Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус
В комздраве Петербурга перечислили пункты, где можно это сделать.
Игры
Трейлер дополнения Foundation для Control
PlayStation опубликовал релизный трейлер дополнения Foundation для Control.
Шоу-бизнес
Стала известна судьба квартиры Юлии Началовой
Стала известна судьба квартиры российской певицы и актрисы Юлии Началовой.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Музыка
В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»
У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
Политика
Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса
В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
Экономика
Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения
Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Общество
238 петербуржцев госпитализировали с подозрением на коронавирус
В Петербурге вдвое выросло число пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Армия и оружие
Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крыма
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Общество
В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра
Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
Общество
Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги
Общество
МГУ переходит на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Политика
Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Игры
Фанаты нашли намёки на локации GTA 6 в новом DLC для GTA Online
Фанаты серии нашли намёки на эти локации в карте гоночного трека из последнего DLC для GTA Online. Об этом сообщил портал Eurogamer.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом
По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander
Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.