В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

Общество В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Общество Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.

Экономика Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

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Общество МГУ переходит на дистанционное обучение Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Политика Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.

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Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.