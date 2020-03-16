Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

В Кремле видели открытое письмо деятелей культуры против поправок в Конституцию, но это вопрос пропорции тех, кто за и против, что покажет голосование, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию – Песков

Эхо Москвы07:04

В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

RT на русском06:55

Кремль оценил письмо правоведов против обнуления сроков

Московский Комсомолец06:30

Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Газета.Ru06:33

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

РБК06:32

В Кремле приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию

Интерфакс06:54

Песков прокомментировал предлагаемую поправку о сроках президента

РИА Новости07:00
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Общество

В США стартуют пробные испытания вакцины от коронавируса

Ученые в Вашингтоне введут экспериментальную дозу потенциальной вакцины от коронавируса первому участнику в понедельник, 16 марта, в рамках клинических тестирований.
Lenta.ru 07:12
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На Урале осудили полицейских, избивших подростков ради показаний

НТВ 07:51
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Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса

Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
News.ru 07:51
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Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

В комздраве Петербурга перечислили пункты, где можно это сделать.
Доктор Питер 07:21
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PlayStation опубликовал релизный трейлер дополнения Foundation для Control.
Cyber.sports.ru 07:52
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Стала известна судьба квартиры Юлии Началовой

Стала известна судьба квартиры российской певицы и актрисы Юлии Началовой.
Lenta.ru 08:03
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
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США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
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В Германии оценили шансы LIttle Big на победу в «Евровидении»

У российской поп-панк-рейв группы Littlle Big есть все шансы победить на песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме.
РБК вчера в 21:24
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Лукашенко рассказал о сумасшествии мира от коронавируса

В отличие от Белоруссии, Россия «вся полыхает от коронавируса», уверен Лукашенко.
REGNUM 07:20
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – населению", сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Общество

238 петербуржцев госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Петербурге вдвое выросло число пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус.
Neva.Today 08:18
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие

Авиация Черноморского флота проверила систему ПВО Крыма

ИА Крыминформ 02:42
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com 07:10
Общество

В России могут ужесточить контроль за операторами техосмотра

Документ уже рассматривают в правительстве В Минэкономразвития России предложили пересмотреть правила контроля за операторами техосмотра, соответствующий документ уже направили в правительство, сообщает газета "Ъ".
АМИТЕЛ 06:04
Общество

Российский шеф-повар раскритиковал рецепт борща от украинского коллеги

Аргументы и Факты вчера в 11:55
Общество

МГУ переходит на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова выпустил приказ о переводе студентов на дистанционное обучение, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 07:38
Политика

Парламент Украины продолжит работу, несмотря на карантин

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент на период карантина в стране из-за коронавируса не закрывается, депутаты продолжат работать до 3 апреля в комитетах.
РИА Новости 05:29
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Игры

Фанаты нашли намёки на локации GTA 6 в новом DLC для GTA Online

Фанаты серии нашли намёки на эти локации в карте гоночного трека из последнего DLC для GTA Online. Об этом сообщил портал Eurogamer.
CyberSport.ru вчера в 23:24
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом

По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
iReactor вчера в 17:59
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Mitsubishi Outlander

Компания Honda объявила старт продаж нового кроссовера Honda Breeze в конце ноября прошлого года.
Новые автомобили 14 марта в 23:18
Здоровье

Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа

Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
NewInform вчера в 00:38
Общество

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 11:21
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
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В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
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