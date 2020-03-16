В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения.

Кремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Энергетика Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.

Политика Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.

Политика Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.

Общество Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Общество В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Экономика Правительство разрабатывает антикризисный план для России По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.

Общество В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19 В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Общество Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты В ведомстве призвали россиян осознанно делать запасы, поскольку у каждого продукта — той же крупы, приобретаемой впрок, — есть свой срок годности.

Общество В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, все жители юга нашей страны должны как следует подготовиться к сильнейшим температурным перепадам, которые будут составлять 15-20 градусов.