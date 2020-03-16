Политика
Национальная служба новостейКремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию
В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения.
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Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель
По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
Общество
За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом
Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Политика
Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
Общество
Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания
Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе
Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
Авто
В Чили нашли редкий советский микроавтобус
В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Общество
В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус
В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Гаджеты
Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X
Компания Microsoft представила детальные характеристики Xbox Series X. Информация появилась на официальном сайте консоли.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Экономика
Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей
Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
Экономика
Правительство разрабатывает антикризисный план для России
По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
Космос
Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат
Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
Общество
В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Общество
Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты
В ведомстве призвали россиян осознанно делать запасы, поскольку у каждого продукта — той же крупы, приобретаемой впрок, — есть свой срок годности.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России
Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, все жители юга нашей страны должны как следует подготовиться к сильнейшим температурным перепадам, которые будут составлять 15-20 градусов.
Политика
Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной
Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Меры в России Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
Здоровье
В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек
В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
Авто
Mercedes-Benz S-класса следующего поколения получит дисплеи в дверях
В сети появились фото дверной карты седана Mercedes-Benz S-класса следующего поколения с индексом W223.