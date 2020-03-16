Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейКремль отреагировал на письмо против поправок в Конституцию

В Кремле отреагировали на открытое письмо против поправок в Конституцию - ранее оно было подписано российскими академиками и писателями. Как сообщает РБК, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что в Кремле уважают все точки зрения.
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Песков прокомментировал появление письма против поправок в Конституцию

Газета.Ru06:33

В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции

RT на русском06:55

В Кремле приняли во внимание письмо общественников против поправок в Конституцию

Интерфакс06:54

В Кремле прокомментировали письмо против поправок в Конституцию

РИА Новости06:36

В Кремле ознакомились с обращением ученых, адвокатов и деятелей культуры против поправок в Конституцию – Песков

Эхо Москвы07:04

Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию

РБК06:32

Кремль оценил письмо правоведов против обнуления сроков

Московский Комсомолец06:30
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Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:59
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Общество

За сутки в России появилось 30 новых случаев заражения коронавирусом

Главам регионов страны, где был выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета.
LentaChel.ru 09:45
Авто

Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль

RT на русском вчера в 13:17
Общество

Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
78.ru 09:48
Политика

Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
News.ru 09:32
Политика

Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
ФАН 06:29
Общество

Заразившийся коронавирусом чемпион мира назвал симптомы заболевания

Москва, 16 марта 2020, 15:37 — REGNUM Первые симптомы заражения коронавирусом назвал чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич.
REGNUM 08:37
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

В России запустят сайт с оперативной информацией о коронавирусе

Правительство запустит сайт, на котором будут публиковаться оперативные данные о ситуации с коронавирусом в России.
РБК 09:21
Авто

В Чили нашли редкий советский микроавтобус

В Чили обнаружили редчайшую модель советского микроавтобуса РАФ-977 первой серии выпуска, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 14 марта в 22:36
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Общество

В петербургских поликлиниках начали бесплатно проверять на коронавирус

В петербургских поликлиниках заработали пункты забора биоматериала для тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 08:17
Гаджеты

Microsoft опубликовала полные технические характеристики Xbox Series X

Компания Microsoft представила детальные характеристики Xbox Series X. Информация появилась на официальном сайте консоли.
CyberSport.ru 09:22
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС вчера в 15:12
Экономика

Bloomberg: Доллар может подорожать на 30% до 97 рублей

Доллар может укрепиться еще на 30% по отношению к российскому рублю, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на расчеты собственных аналитиков.
БИЗНЕС Online 09:22
Экономика

Правительство разрабатывает антикризисный план для России

По информации «Ведомостей», несколько дней подряд правительство Росси готовило новый антикризисный план, который поможет поддержать экономику страны.
EastRussia 02:21
Космос

Астронавты МКС съели первый выращенный в космосе салат

Астронавты, работающие на МКС, съели первый выращенный в космосе салат-латук.
Актуальные Новости вчера в 04:03
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Общество

В Пензенской области введут режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Пензенской области с 16 марта введут режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса: один пациент госпитализирован с подозрением на эту инфекцию.
Российская газета вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Общество

Минпромторг призвал россиян рационально закупать продукты

В ведомстве призвали россиян осознанно делать запасы, поскольку у каждого продукта — той же крупы, приобретаемой впрок, — есть свой срок годности.
ФАН вчера в 12:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в России

Как рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, все жители юга нашей страны должны как следует подготовиться к сильнейшим температурным перепадам, которые будут составлять 15-20 градусов.
Live24 08:02
Политика

Власти Крыма попросили закрыть границу с Украиной

Власти Крыма попросили федеральные органы власти закрыть участок госграницы с Украиной на севере полуострова для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:28
Здоровье

Меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Меры в России Граница с Белоруссией закроется для перемещения людей, также временно закрыты границы с Польшей и Норвегией.
РБК 08:06
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Авто

Mercedes-Benz S-класса следующего поколения получит дисплеи в дверях

В сети появились фото дверной карты седана Mercedes-Benz S-класса следующего поколения с индексом W223.
Тарантас Ньюс 09:52
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