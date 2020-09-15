В Кремле прокомментировали планы Навального вернуться в Россию
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. По словам Пескова, каждый гражданин России волен уезжать и возвращаться на родину.В источнике
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