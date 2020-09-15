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Ведомости
Ведомости

В Кремле прокомментировали планы Навального вернуться в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вернуться в Россию после лечения в Германии. По словам Пескова, каждый гражданин России волен уезжать и возвращаться на родину.В источнике
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Коммерсантъ

Песков: в Кремле будут рады выздоровлению Навального

Коммерсантъ06:08
ТАСС

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

ТАСС06:06
РИА Новости

В Кремле исключают встречу с Навальным после его возвращения в Россию

РИА Новости05:34
RT на русском

Песков прокомментировал данные о планах Навального вернуться в Россию

RT на русском05:47
РБК

В Кремле заявили, что будут рады возвращению Навального

РБК05:36
Газета.Ru

В Кремле не планируют встречаться с Навальным, когда он вернется в Россию

Газета.Ru05:45
Говорит Москва

В Кремле прокомментировали улучшение состояния Алексея Навального

Говорит Москва05:59

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUM10:58
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Цены на гречку в РФ резко пошли вверх

Оптовые цены на гречневую крупу, которые с конца августа сохраняли неустойчивое равновесие, на минувшей неделе рванули вверх и превысили 50 тысяч рублей за тонну, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Интерфакс12:14
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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Аналитики Сбербанка назвали курс рубля в конце года

"Исходя из допущения, что после выборов в США геополитическое напряжение умеренно снизится, мы полагаем, что доллар фундаментально будет готов к возвращению к отметке 70 рублей к концу года", – прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research.
Вести.Ru06:59
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ГТС Украины: взрыв газопровода не повлияет на транзит газа

Ночью около поселка Чабаны Киевской области произошел взрыв на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород, по которому поставляется транзитом газ из России в Европу, сообщили в администрации Чабановского поселкового совета (Киевская область).
Вести.Ru04:30
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Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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