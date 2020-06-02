Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

Все модальности и нюансы, связанные с приглашением президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к саммиту G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Подробнее о событии

Российские дипломаты выяснят подробности про саммит G7

ТАСС06:47

Кремль не стал отвечать на заявление Канады о нежелании видеть Россию на саммите G7

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Кремль: предложение Трампа России участвовать в саммите G7 будет обсуждаться по дипканалам

Вести.Ru05:53

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

Российская газета05:55

Москва не реагирует на позицию Канады по подключению России к G7

Газета.Ru05:31

В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Путина на саммит G7

РИА Новости05:25

Кремль заявил о необходимости обсудить по дипканалам приглашение на G7

РБК05:23
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Общество

Самый богатый депутат Екатеринбурга объяснил свои доходы

Депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Николаев объяснил свой годовой доход в 59 миллионов рублей.
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Общество

ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет

Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Общество

Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
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Космос

Американские астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен смогли перейти на МКС с корабля Crew Dragon от компании SpaceX.
VSE42.RU 31 мая в 22:04
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Политика

Кремль сравнил проблему превышения полномочий полицией в России и США

Песков отметил, что в России вопросы превышения полицейскими полномочий строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями.
Lenta.ru 05:29
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Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках

Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.
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Экономика

Нацплан обозначил срок полного снятия ограничений для экономики России

Без ограничений экономика заработает лишь на третьей ступени — июль-декабрь 2021 года.
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Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
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Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Музыка

Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»

Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
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Здоровье

Минздрав РТ обеспокоен увеличением отказов больных от госпитализации

Врач отметила, что на сегодняшний день в республике для пациентов с инфарктами, нестабильной стенокардией, пациентов с нарушением мозгового кровотока сохранено общее количество коек, которое было и до COVID-19.
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В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

ТАСС вчера в 15:24
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

Российская газета вчера в 16:39
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Политика

Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
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Общество

Транзит российского газа через Польшу возобновился

Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня.
Утро.ru вчера в 03:43
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Общество

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничительные меры

Введенные в Свердловской области в связи с коронавирусом ограничительные меры продлены до 8 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 08:28
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Авто

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей

«Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.
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Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
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Общество

Минтруд заявил о нарастающей напряженности на рынке труда

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Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
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Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
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Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
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В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины

Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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Польша завершила первую часть строительства канала в обход России

Начальный этап работ по строительству водного пути на Балтийской косе закончен Начальный этап строительных работ канала на Балтийской (Вислинской) косе завершили в Польше, началось строительство молов, сообщает издание Business Insider.
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Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД Владимиру Колокольцеву направлено обращение о том, что у сотрудников полиции, которые 28 августа задерживали журналистов на Петровке, оказались жетоны с одинаковыми номерами.
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Игорь Зиновьев назначен заместителем начальника ГУ МВД Москвы

ТАСС вчера в 10:05
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