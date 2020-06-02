Все нюансы, связанные с приглашением Президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на саммит G7

Происшествия Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы.

Экономика В России придумали еще один способ поддержать бизнес В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции. 9

Экономика План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК. 3K

Здоровье Онколог назвал признак возможного рака кожи Академик РАН Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, рассказал о признаках рака кожи, как вовремя выявить опасное заболевание и остаться здоровым. 22

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Чувашии В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами. 17

Армия и оружие Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 193

Политика Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки» Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время. 9

Политика В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной. 999

Общество Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время. 79

Общество В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф. 40

Авто Компания Jeep запускает продажи машин онлайн Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне. 2

Общество В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей "Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.

Политика Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7 На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию. 426

Общество В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. 329

Экономика The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса» «Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу. 11