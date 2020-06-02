Политика
Парламентская газетаВ Кремле прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Все нюансы, связанные с приглашением Президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7, будут обсуждаться по дипканалам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Происшествия
Убивший мать молодой россиянин описал расправу в своем дневнике
В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 42-летней матери, на месте преступления изъят дневник с описанием расправы.
Lenta.ru 09:04
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Экономика
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15
Экономика
План по восстановлению доходов россиян разработало Правительство
В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 01:22
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Происшествия
Пассажир из Калининграда напал на полицейского в Москве
Пассажиру рейса Калининград – Москва предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия к представителю власти*.
Русский Запад 09:15
Здоровье
Онколог назвал признак возможного рака кожи
Академик РАН Андрей Каприн, главный онколог Минздрава, рассказал о признаках рака кожи, как вовремя выявить опасное заболевание и остаться здоровым.
ToDay News Ufa 31 мая в 01:41
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
Lenta.ru 31 мая в 18:39
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
В Чувашии оперативники ФСБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли тайник с самодельными бомбами.
Lenta.ru 10:00
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Политика
Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
Piter.tv 08:50
Политика
В МИД РФ оценили идею Киева о переговорах по Донбассу без Москвы
Москва, 2 июня 2020, 11:37 — REGNUM Переговоры по Донбассу без участия России, которые ранее предложил провести вице-премьер Украины Алексей Резников, бесперспективны и это предложение является очередной имитацией активности украинской стороной.
REGNUM 04:37
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Общество
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Российские кинотеатры возобновят работу с середины июля, заявил на брифинге вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 09:49
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
В России на 10 вакансий пришлось 18 соискателей
"Сегодня соискатели именно в поиске работы оказываются в непростых условиях: коэффициент напряженности на рынке труда достаточно высокий, он составляет 1,8, то есть на 10 вакансий приходится 18 человек соискателей", - сказал Котяков в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации во вторник.
Интерфакс 05:23
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото сына Рафаэля
Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий 02:08
Политика
Премьер Канады выступил против участия России в саммите G7
На минувшей неделе американский лидер Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь 2020 года и намерен пригласить на встречу РФ, Южную Корею, Австралию и Индию.
RuNews24.ru вчера в 18:41
Кино
Актеры «Властелина колец» воссоединились на YouTube
Москва 24 03:50
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 08:50
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33