Политика

Наша версияНаша версияВ Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».
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