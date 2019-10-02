Политика
Наша версияВ Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»
Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».
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Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
Гаджеты
Раскладушка Nokia 2720 Flip с WhatsApp появилась в России
В России стартовали продажи обновленного кнопочного телефона-раскладушки Nokia 2720 Flip.
Политика
Путин настаивает на краткосрочном контракте с Украиной по газу
Если переговоры о заключении нового соглашения о транзите газа через территорию Украины зайдут в тупик и новое соглашение подписать не удастся, то Россия готова продлить контракт на поставку газа на год.
Происшествия
Жительница Воронежской области осуждена за финансирование террористов
Жительница Воронежской области приговорена судом Москвы к трём годам колонии-поселения за финансирование бандформирования террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть САР
Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединенных Штатов незамедлительно покинуть оккупируемую территорию САР.
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Экономика
«Библио-Глобус» расторг сделку с обанкротившимся Thomas Cook
Российский туроператор "Библио-Глобус" расторг сделку купли-продажи с обанкротившимся британским холдингом Thomas Cook.
Политика
Восточные немцы остались недовольны жизнью в Германии
58 процентов заявили, что не лучше защищены от государственного произвола, чем во времена ГДР, еще 52 процента респондентов остались недовольны тем, как работает демократия в стране.
Политика
Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Спорт
Олимпийский чемпион призвал отстранить всех российских спортсменов
Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон призвал отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
Интернет
WhatsApp протестирует функцию исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp протестируют функцию исчезающих сообщений. Об этом во вторник, 1 октября, пишет портал WABetaInfo.
Культура
«ИП Пирогова» получила ТЭФИ как лучший дневной телевизионный сериал
Сегодня успех «ИП Пирогова» подтвердился в очередной раз. На церемонии вручения «ТЭФИ — 2019» проект признали лучшим дневным сериалом.
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
Политика
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет.
Космос
Шесть новых галактик: ученые делают шокирующее открытие - в них почти нет темной материи
Происшествия
Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении
Под домашний арест определен заместитель генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Александров, 2 октября сообщает РИА Новости.
Политика
Составительница антироссийских санкций подала в отставку
Заместитель главы минфина США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку.
Гаджеты
Новый 18-ядерный Intel Core i9-10980XE стоит меньше тысячи долларов
Флагманский 18-ядерный Core i9-10980XE будет стоить менее тысячи долларов (чуть больше 65 тысяч рублей по текущему курсу).
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
Общество
Учёный рассказал о таянии многолетней мерзлоты в России
Ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин заявил, что из-за глобального потепления в России начала таять многолетняя мерзлота.
Экономика
Минфин одобрил идею сохранения прожиточного минимума должникам
Министерство финансов России поддерживает идею сохранения прожиточного минимума при взыскании долгов.
Здоровье
ВОЗ: Потребление алкоголя в России снизилось на 43%
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что с 2003 года употребление алкоголя в России упало на 43%, сообщает Phys.org.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт «взяли паузу» в отношениях
Американская бизнесвумен и модель, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер «взяла паузу» в отношениях с рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом.
Общество
Астролог: какие переживания и сюрпризы принесет октябрь знакам зодиака
Начало октября ознаменуется переходом быстрых планет — Меркурия и Венеры — в знак Скорпиона.