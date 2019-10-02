Политика

Наша версияНаша версияВ Кремле прокомментировали подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Офпред Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва одобряет подписание Киевом «формулы Штайнмайера» и надеется на скорое проведение встречи в «нормандском формате».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В Кремле назвали позитивным фактом подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

ТАСС06:39

Кремль оценил подписание «формулы Штайнмайера»

РБК06:58

Кремль ожидает ясности по саммиту в «нормандском формате» в ближайшее время

Коммерсантъ06:46

В Кремле прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»

РИА Новости07:35

В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Известия06:20

В Кремле оценили подписание Киевом «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru05:56

Песков прокомментировал ситуацию с саммитом «нормандской четвёрки»

RT на русском06:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:06, Вашингтон
Происшествия

Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU 1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот", экипаж которого возглавлял Евдокимов, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся.
Интерфакс 10:30
Шоу-бизнес

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Политика

Говорить о снятии санкций с России рано, заявила Меркель

В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
РИА Новости 10:19
Армия и оружие

Две линии электропередач в ЛНР повреждены обстрелом со стороны ВСУ

Каратели открыли огонь в 13:45. Обстрелом были повреждены две линии электропередачи в Славяносербском районе.
Новостной фронт 09:16
Авто

Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня вчера в 10:23
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Происшествия

В Новосибирске найдено тело пропавшей 6 сентября Натальи Устиновой

Пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области сообщает о том, что во вторник, 1 октября, в Кировском районе было найдено тело пропавшей в начале сентября Натальи Устиновой.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

ТАСС 04:51
Здоровье

Врачи из онкоцентра Блохина заявили о существовании графика увольнений

Заместитель директора Института детской онкологии Михаил Рыков подтвердил РБК, что Варфоломеева заставляла врачей писать заявления об увольнении.
РБК 10:28
Транспорт

ГИБДД перестанут штрафовать в непогоду

В регионы ГИБДД России направлено сообщение о том, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, информирует "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:24
Авто

Кроссоверы BMW X5 M и X6 M дебютировали одновременно

У базовых версий BMW X5 M и X6 M двигатель выдает 600 л.с. и 750 Нм — на 25 сил больше, чем у прежних моделей, хотя крутящий момент не изменился.
Авторевю 08:15
Политика

Аксенов потерял должность премьер-министра Крыма

В Крыму были впервые разделены должности главы и премьер-министра республики — ранее эти посты совмещал Сергей Аксенов.
Украина.ру вчера в 06:00
Армия и оружие

СМИ: В Мозамбик прибыли российские наемники

В Мозамбик прибыли наемники из РФ и военная техника. Они будут помогать местным властям бороться с экстремистами, сообщает The Times.
Росбалт 08:57
Экономика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец 07:02
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Здоровье

В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома

Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Происшествия

Замглавы «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании «Аэрофлот» Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Forbes 04:47
Футбол

Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться со СМИ

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов оштрафован на 100 тысяч рублей за отказ общаться с прессой после воскресного матча с "Оренбургом".
Газета.Ru 10:05
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Происшествия

Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами

Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Общество

Названы наиболее страдающие от изменения климата города России

Известия вчера в 23:15
Футбол

Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы

Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.
Бомбардир.ру 09:44
Армия и оружие

Суровый приговор: каратель ВСУ отправлен в тюрьму в ДНР

В качестве командира ремонтного отделения МТС противотанкового дивизиона младший сержант Горобец, исполняя заведомо незаконные приказы командования ВСУ, совершал умышленные действия, направленные на насильственный захват и свержение законной власти ДНР, установленной Конституцией Республики.
Rusvesna.su 07:36
Интернет

Microsoft запустила новый сервис Windows Virtual Desktop

UfaTime.ru 03:37
Театры

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС вчера в 10:11
Политика

В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru вчера в 05:49
Транспорт

Собянин открыл две новые платформы на Белорусском вокзале для МЦД-1

Российская газета 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное