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Не думаем, что это важное событие для российской повестки. Ибо, во-первых, это произошло за границей, если я не ошибаюсь, это произошло в Польше. Поэтому если есть соответствующее заявление от потерпевшего, наверное, это будет поводом для разбирательства польских правоохранительных органов.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:06
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